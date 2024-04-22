Андрей Золотарев: Мирный план Китая – за счет Украины в интересах Москвы

У Си Цзиньпина не было никакого интереса вести диалог с Шольцем о деэскалации и прекращении войны, отметил эксперт.

https://glavred.info/interview/andrey-zolotarev-mirnyy-plan-kitaya-za-schet-ukrainy-v-interesakh-moskvy-10559564.html Ссылка скопирована

Си Цзиньпин стал заметнее играть на стороне Москвы, ему важно сохранение торговли с ЕС и США - Золотарев / Главред

На днях лидер Китая Си Цзиньпин провел переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем, в ходе которых генсек КНР предложил четыре принципа выхода из войны в Украине, которые больше играют на руку Кремлю.

В интервью Главреду директор аналитического центра "Третий сектор", политолог Андрей Золотарев рассказал, зачем Китай сократил требования к предыдущему мирному плану по Украине, почему Франция может изменить позицию по войне и как США теряют статус мирового лидера.

Одним из пунктов Си Цзиньпин назвал то, что страны должны сосредоточиться на "поддержании мира и стабильности", а также "избегать поиска корыстных целей". Как стоит читать это требование?

видео дня

Несмотря на то, что визит Шольца был довольно продолжительным, четырехдневным, причем с Шольцем прилетел целый десант немецких бизнесменов, буквально за несколько дней до этого министр торговли КНР Ван Вэньтао обвинил Еврокомиссию в протекционизме, в связи с тем, что она предлагала ограничить китайскую индустрию зеленых технологий. То есть речь шла о том, чтобы ограничить экспорт китайских электромобилей, литиевых батарей и солнечных панелей. Даже если судить по нашему рынку, то 99 процентов на нем составляет китайская продукция. Собственно, у Си говорят о том, что это огромный вклад Китая в борьбу с изменением климата, но во главе угла стоят деньги. Достаточно посмотреть на то, что китайский экспорт в Германию за последние пару лет снизился на 20 процентов. Китай, как известно, это фабрика мира, и, как шутят злые языки: "Бог создал мир, а все остальное произвели китайцы". То есть Китаю надо продавать – в этом состоит его глобальный интерес.

Естественно, Китай крайне негативно воспринимает любые попытки ограничить проникновение китайских товаров на мировые рынки, в том числе и в Евросоюз. Напомню, что товарооборот Китая и США – более 800 млрд долларов и примерно такой же товарооборот КНР с Евросоюзом, из которых примерно более 150 млрд – это товарооборот с Германией.

Заявление в отношении войны в Украине необходимо рассматривать в контексте того мирного плана, который был озвучен еще в феврале 2023 года, и назывался он "Позиция Китая по политическому регулированию кризиса в Украине" и состоял из 12 пунктов. Он был условно конкретнее нынешних этих четырех пунктов, озвученных Си, и включал уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета Холодной войны, прекращение военных действий, решение гуманитарного кризиса, возобновление мирных переговоров, защиту гражданского населения,обеспечение безопасности атомных электростанций, содействие экспорту зерна, уменьшение стратегических рисков и прекращение односторонних санкций, поддержку стабильности промышленных целей и цепей поставок, а также содействие послевоенному восстановлению.

По большому счету, нынешние четыре пункта – это некий конспект тех предложений, которые были озвучены год назад. Китай ведет большую игру, целью которой является лишить США статуса глобального гегемона. Естественно, он говорит о биполярном мире, и ему важно перетянуть на свою сторону не только глобальный Юг, но и оторвать Европу от Штатов. В понимании Китая США – это протекционизм, диктат, санкции, ведущие к конфликтам и войнам, а Китай – это экономический рост, процветание и мир. И его "мирный план" во многом рассчитаны на аудиторию стран глобального Юга, за который, в преддверии мирной конференции в Швейцарии, идет борьба. Отсюда и предложение Шольца, чтобы Китай присутствовал на этой мирной конференции.

Судя по всему, никаких обязательств на себя товарищ Си не взял. И не исключено, что Китай и Россия могут выйти на проведение альтернативной конференции, что уже попахивает формированием иного военно-политического блока между РФ и Китаем. Пока это выглядит гипотетически, но это союз не "за", а "против". Прежде всего, против коллективного Запада.

Потому этот мирный план – за счет Украины в интересах Москвы, и рассматривать его означает как минимум соглашаться на аннексию части территории Украины. Поскольку если еще год назад Китай говорил об уважении суверенитета, то сейчас этот пункт не звучал. И не удивительно, что на эти четыре пункта снова были комплименты со стороны Лаврова.

Подозреваю, что тут есть определенная интрига. К чему она приведет, мы узнаем после визита Путина в Пекин, который состоится в мае. Но, по большому счету, никакой перспективыпрекращения войны и политического крегулирования китайский план не несет. Он, скорее, похож на глобальный PR-проект со стороны Пекина.

Что касается еще одного пункта плана, о "не подливать масла в огонь", то за этим эвфемизмом скрывается то, что Запад должен перестать поставлять Украине боеприпасы и вооружение, оказывать техническую помощь.

Есть такое критическое сырье нитроцеллюлоза, из которой производят порох. Нитроцеллюлоза, которая сейчас в дефиците в мире, производится из хлопка, одним из ключевых производителейкоторого является Китай. Но когда, допустим, французы, которые решили возобновить пороховое производство, законсервированное еще в нулевые годы, то оказалось, что львиная его доля ужебыла законтрактована Россией. То есть вот так Китай, призывая не подливать масла в огонь, подсыпает порох. Поэтому неудивительно, что Китай продает не только нитроцеллюлозу, но и оптику, микроэлектронику, чипы, микросхемы, которые, реактивное топливо, которые используются российским ВПК. Справедливости ради надо отметить то, что и украинские дроны собираются из китайских комплектующих.

Китаю важно торговать, и для него ключевой партнер, хоть еще и не союзник – это Россия. Достаточно посмотреть на то, что как вырос товарооборот со 170 до 240 млрд двухсот сорока. Конечно, на фоне 800 млрд товарооборота с США эти цифры бледнеют, но рост показателен.

Также Си Цзиньпин сказал, что "нужно создать условия для восстановления мира и воздержаться от дальнейшего обострения напряженности". Правильно ли я понимаю, что фактически может идти речь о заморозке войны в Украине?

Этот пункт – логичное развитие предыдущих пунктов. Он предполагает сворачивание поддержки украинцев со стороны Запада. И это вполне отвечает интересам РФ, у которой сейчас, благодаря тому что за последние полгода значительно сократились финансовая и военная помощь со стороны Запада, открылось окно возможностей.

Судя по этому плану, позиция Пекина не точтобы не изменилась, но в отношении Украины радикализировалась. Чем это нам грозит в ближайшей перспективе?

Я бы не говорил о радикализации. Стало заметнее, что Пекин играет на стороне Москвы, как и то, что, пытаясь предстать в белых одеждах миротворца, он глобально играет против США.

Общение Си Цзиньпина с Шольцем вполне укладывается в этот контекст. Шольц пытался убедить Си появиться на украинской мирной конференции в Швейцарии, но контекст переговоров, если судить по пресс-релизам, был больше о торговле, против протекционизма, санкций, чтобы сохранять производственные цепочки.

То есть у Си Цзиньпина никакого интереса вести диалог с Шольцем о деэскалации и прекращению войны не было. Ведь он не предложил никаких новых обязательств по Украине, но вместо этого "поддержал все усилия, способствующие мирному разрешению "кризиса", а также своевременный созыв мирной международной конференции, признанной как Россией, так и Украиной". По большому счету, позиция Пекина осталась неизменной – он не видит смысла в мирной конференции без участия России.

Но понятно, что Шольц исходит из рисков, которые война в Украине несет для немецкой экономики и, естественно, из национальных интересов Германии.

С Макроном, с которым у Си Цзиньпина тоже должна быть встреча, та же история?

А вот тут есть некая интрига. Если Си удастся найти общий язык с Макроном, и этот диалог выстроится лучше, чем с Шольцем, это грозит глобальным переворотом в Европейском союзе. Ведь если 10–15 лет назад говорили о доминировании Германии в Европейском союзе, будучи наиболее мощной экономикой, что ретранслировалось и на политическое влияние, то франко-китайская дружба способна перевернуть существующие расклады в ЕС.

И надо отметить, что дела в экономике Франции чуть лучше, чем в Германии. Франция не отказалась от ядерной энергетики, в отличие от поспешившей это сделать Германии и по крайней мере удары энергетического кризиса по кошелькам французов не так болезненны, как для Германии.

Если Франция станет лидером (и это то, к чему в последнее время стремится Макрон), а интересы Франции и Китая сойдутся, чем это чревато для Украины? Ведь Франция является одним из ключевых партнеров, которые помогают нам в войне против России.

Мы не раз видели по Франции, которая то как голубь мира стремительно пытается сохранить лицо Путину, то трансформируется в довольно жесткую позицию, говоря, что нет "красных линий" и она тоже обладает ядерным оружием, отвечая таким образом на агрессивную российскую риторику. Учитывая то, что Макрон гораздо более публичный человек, чем Шольц, то не исключено, что позиция Франции может измениться, и она будет более активно поддерживать планы замораживания войны. Помимо китайских мы забываем о мирных инициативах и Папы Римского, и президента Бразилии Лула да Силвы, и того же Эрдогана, которые сводятся к тому, что эта формула мира по большому счету – мир в обмен на территории.

Поэтому возможное перетягивание Франции на китайскую сторону может повлиять на ее позицию в отношении Украины. Она, как я полагаю, полностью не свернет поддержку Украины, но будет прилагать определенные усилия, чтобы подталкивать ее к тяжелому компромиссу.

К чему, по-вашему, ведет это циркулирование мирных планов, и как скоро Украину могут начинать подталкивать к какому-либо компромиссу?

То, что мы наблюдаем с конца прошлого года, когда с августа прекратилась прямая бюджетная поддержка Украины, а потом резко сократились поставки боеприпасов и вооружения из США, уже можно считать таким подталкиванием. Можно на словах говорить "ничего об Украине без Украины", но на уровне действий подталкивать Украину к похабному для нее миру. С одной стороны, Соединенными Штатами были проигнорированы возможности, которые открывал закон о ленд-лизе, а с другой стороны Байден прекрасно понимал, что помощь Украине неизбежно станет заложником внутриполитической борьбы. Я и ранее говорил о том, что США дают нам ровно столько, чтобы мы не упали, но не достаточно для того, чтобы мы победили. Странная стратегия Соединенных Штатов, рассчитанная на истощение агрессора за счет потери Украиной территориии людей, привела нас в столь запутанную ситуацию. Есть ощущение того, что США пытаются отползти от войны и переложить бремя поддержки Украины на своих европейских партнеров. Собственно, это то, что артикулировал Трамп.

По большому счету, Штаты сейчас больше интересует экзистенциальное противостояние республиканцев и демократов, судьбоносное для США, чем то, что происходит в Украине. А это ведет к тому, что США теряют статус глобального лидера – все видят, что слово США ничего не стоит. А это – крушение миропорядка, которое происходит на наших глазах. И все прекрасно понимают, что никакие гарантии безопасности в этом мире уже не работают – работает наличие сильной армии, а еще лучше, как в случае с Израилем, и ядерного оружия в придачу.

От чего будет зависеть дальнейшая ситуация в Украине и способ окончания войны?

Многие полагают, что Трамп уже победил, но учитывая особенности американского законодательства, это не так. Допустим, в той же Флориде республиканцы нашли в списках избирателей 10 процентов "мертвых душ". Трамп может вы играть выборы, но кто выиграет подсчет голосов, как говорится, бабушка надвое сказала. Кроме того, мы еще не увиделивнешнеполитической команды Трампа. Одно дело раздавать простые рецепты решения сложных проблем во время выборов, где Трамп суперпрофи, но часто реальность иная. Еще один фактор, который будет влиять на ситуацию – способности Украины защищаться.

Накануне 24 февраля 2022 года США вывезли свое посольство, что указывало на то, что они не верили в способность Украины защититься от российской агрессии. Да и до того оружие, которое нам поставлялось, больше было рассчитано на партизанскую, диверсионную войну.

После того, как Украина выстояла, позиция Штатов изменилась, и с апреля-мая 2022 года в Украину пошли поставки серьезного оружия – артсистемы, бронетехника. Понятно, его недостаточно, чтобы Украина победила, но благодаря этому оружию Украина продолжает бороться.

Сейчас для России открыто окно возможностей. Не хочу дискутировать на тему того, кто такое окно приоткрыл, но РФ пытается его использовать. Если ВСУ удержат фронт, то, возможно, и отношение к поддержке Украины со стороны Трампа будет не в духе того, что он за 15 минут решит вопрос войны и мира. А если Трамп еще и обнаружит, что Кремль пытается водить его за нос, то его позиция в отношении Украины может претерпеть очень серьезные изменения.

Задача Украины на данный момент – не запустить катастрофический сценарий. Территориальные, человеческие, экономические потери (это заметно по маниакальным ударам РФ по энергетике) неизбежны, но нам нужно не допустить внутренней дестабилизации, а также экономического и военного краха.

Кто такой Андрей Золотарев Андрей Владимирович Золотарев (род. 15 мая 1965, Днепропетровск) — украинский политолог, руководитель Центра "Третий сектор". Политконсультант Александра Рябченко (1994), Владимира Литвина (1994), Юлии Тимошенко (1996-97), сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред