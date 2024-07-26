'Сделка с дьяволом, ведущая в ад': Подоляк раскрыл опасность мирного соглашения с РФ

"Мирное соглашение" даст Путину возможность укрепить свои позиции и подготовиться к новой агрессии против Украины, сказал Михаил Подоляк.

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Подоляк ответил, как относится к "мирному соглашению" с Россией / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Соглашение с Кремлем о прекращении войны равнозначно сделке с дьяволом. Такая договоренность даст российскому диктатору Владимиру Путину возможность укрепить свои позиции, выиграть время для накопления сил и подготовки к новой и более жестокой войне с Украиной. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Associated Press.

"Если вы хотите подписать соглашение с дьяволом, который потом затянет вас в ад, ну что ж, давайте... Если вы сегодня что-то подпишете с Россией, которая не проиграет войну и не будет нести юридической ответственности за массовые преступления, это будет означать, что вы подписали себе билет на продолжение войны в других масштабах, с другими действующими лицами, с другим количеством убитых и замученных людей", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что мирное соглашение не остановит войну, а только отложит дальнейшее насилие РФ в отношении Украины.

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"Да, это может быть замораживание конфликта на некоторое время. Но это означает, что Российская Федерация проведет работу над ошибками и обновит собственную армию. Страна-агрессор не пришла на территорию Украины подписывать мирное соглашение. Это чушь!" - сказал Подоляк.

По его словам, настоящий и прочный мир Украина может достичь с помощью "трех инструментов": наращивание военной поддержки, усиление экономических санкций и дипломатическое давление на Россию для ее международной изоляции.

Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

"Мирный план" и завершение войны в Украине - что известно

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что способен завершить войну за 24 часа. Во время разговора с Зеленским Трамп пообещал завершить войну в Украине, однако деталей он не привел.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина не согласится на любые мирные сценарии, предусматривающие территориальные уступки в пользу России, комментируя обещания Дональда Трампа завершить войну за 24 часа. В интервью BBC Зеленский отметил, что все были бы счастливы, если бы такой вариант был справедливым и реальным.

Также если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в пользу России. Однако со временем он может понять, что Владимир Путин с ним играет, пишет Time.

Как сообщал Главред, с мая 2022 года до мая 2023 года лишь 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки ради скорейшего достижения мира, а 82-87% выступали против. После мая 2023 года количество тех, кто готов к уступкам, начало расти, достигнув 32% в мае 2024 года.

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