УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

"Сделка с дьяволом, ведущая в ад": Подоляк раскрыл опасность мирного соглашения с РФ

Руслана Заклинская
26 июля 2024, 20:48
99
"Мирное соглашение" даст Путину возможность укрепить свои позиции и подготовиться к новой агрессии против Украины, сказал Михаил Подоляк.
'Сделка с дьяволом, ведущая в ад': Подоляк раскрыл опасность мирного соглашения с РФ
Подоляк ответил, как относится к "мирному соглашению" с Россией / Колаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео, 36 отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Билинского

Соглашение с Кремлем о прекращении войны равнозначно сделке с дьяволом. Такая договоренность даст российскому диктатору Владимиру Путину возможность укрепить свои позиции, выиграть время для накопления сил и подготовки к новой и более жестокой войне с Украиной. Об этом советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил в интервью Associated Press.

"Если вы хотите подписать соглашение с дьяволом, который потом затянет вас в ад, ну что ж, давайте... Если вы сегодня что-то подпишете с Россией, которая не проиграет войну и не будет нести юридической ответственности за массовые преступления, это будет означать, что вы подписали себе билет на продолжение войны в других масштабах, с другими действующими лицами, с другим количеством убитых и замученных людей", - отметил Подоляк.

Он подчеркнул, что мирное соглашение не остановит войну, а только отложит дальнейшее насилие РФ в отношении Украины.

видео дня

"Да, это может быть замораживание конфликта на некоторое время. Но это означает, что Российская Федерация проведет работу над ошибками и обновит собственную армию. Страна-агрессор не пришла на территорию Украины подписывать мирное соглашение. Это чушь!" - сказал Подоляк.

По его словам, настоящий и прочный мир Украина может достичь с помощью "трех инструментов": наращивание военной поддержки, усиление экономических санкций и дипломатическое давление на Россию для ее международной изоляции.

Кто такой Михаил Подоляк

Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

"Мирный план" и завершение войны в Украине - что известно

Напомним, экс-президент США Дональд Трамп неоднократно говорил, что способен завершить войну за 24 часа. Во время разговора с Зеленским Трамп пообещал завершить войну в Украине, однако деталей он не привел.

Впоследствии Зеленский заявил, что Украина не согласится на любые мирные сценарии, предусматривающие территориальные уступки в пользу России, комментируя обещания Дональда Трампа завершить войну за 24 часа. В интервью BBC Зеленский отметил, что все были бы счастливы, если бы такой вариант был справедливым и реальным.

Также если Дональд Трамп победит на выборах в США, то он, вероятно, сократит военную помощь Украине и подтолкнет официальный Киев к мирному соглашению в пользу России. Однако со временем он может понять, что Владимир Путин с ним играет, пишет Time.

Как сообщал Главред, с мая 2022 года до мая 2023 года лишь 8-10% респондентов были готовы на территориальные уступки ради скорейшего достижения мира, а 82-87% выступали против. После мая 2023 года количество тех, кто готов к уступкам, начало расти, достигнув 32% в мае 2024 года.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие Михаил Подоляк война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

РФ запускает по Украине дроны из пенопласта: в Reuters раскрыли новую тактику врага

РФ запускает по Украине дроны из пенопласта: в Reuters раскрыли новую тактику врага

21:58 Украина
Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

20:25 Мир
Как Запад украинскими ракетами развязывает себе руки

Как Запад украинскими ракетами развязывает себе руки

19:00 Мнения
Все главные новости
Реклама

Популярное

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны 2365

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион 2286

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ 1377

Заложила все: путинистка Лариса Долина попала в неприятности - росСМИ

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром Саки 1312

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром "Саки"

Последние новости

21:58

РФ запускает по Украине дроны из пенопласта: в Reuters раскрыли новую тактику врага

21:38

Получится ли применить F-16 на поле боя в 2024 году: посол удивила заявлением

21:26

Олимпиада-2024: как проходит церемония открытия игр в ПарижеФото

21:16

Будет будто из магазина – как почистить мельхиор: моментально убирает любую грязьВидео

20:48

"Сделка с дьяволом, ведущая в ад": Подоляк раскрыл опасность мирного соглашения с РФ

Угрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать УкраинеУгрозы Венгрии из-за российской нефти: чего ждать Украине
20:25

Россия боится победы Харрис на выборах: раскрыты причины суматохи Кремля

20:08

Закончится ли у РФ военная техника в 2025 году: ответ разведки Эстонии

19:29

"Мы должны готовиться к самым сложным ситуациям": Укрэнерго об отключении света зимой

19:22

От неприятного запаха не останется и следа: чем кормить кота, чтобы не воняла мочаВидео

Реклама
19:00

Как Запад украинскими ракетами развязывает себе рукимнение

18:55

Убийство Ирины Фарион: суд избрал меру пресечения подозреваемому

18:17

Будут полностью окружены: оккупанты создают котел для ВСУ под Торецком - Bild

18:09

Это была обманка: появилось видео удара "Искандеров" по макетам Patriot и самолетовВидео

18:03

Свет будут выключать лишь на несколько часов: как будут действовать графики 27 июля

17:34

РФ проводит обманные маневры на юге: в ГУР назвали настоящее направление наступления врага

17:21

Как отстирать ржавчину: копеечное средство моментально творит настоящие чудесаВидео

17:16

Его поражение не случайно: детали атаки на паром "Славянин" - Плетенчук

16:54

Укрэнерго о свете: самый сложный период лета прошел, ждать ли улучшений - прогноз

16:52

Альтернатива сделке с РФ: в ОП объяснили, как Украина может закончить войну

16:51

Кто заказал Фарион: как будут рассматривать резонансное дело?Видеоблоги

Реклама
16:27

"Нет возможности держать оборону": в ВСУ раскрыли критическую ситуацию в районе Крынок

16:13

Достанет Москву из Берлина: Британия хочет создать оружие против "ядерки" - СМИ

16:07

Сестра Ефросининой вышла с сумочкой почти за 2 миллиона

15:48

BILD пишет о подготовке крупного наступления РФ в Часовом Яру: что известно

15:48

Свет в Киеве будут выключать по-другому: что и когда изменится для горожан

15:38

В Генштабе ВСУ подтвердили удар по аэродрому "Саки" в Крыму: детали

15:19

Тысячи боеголовок по всему миру: у каких стран есть ядерное оружие и сколькоВидео

15:14

Прекращение огня без вывода войск: известно, какими будут последствия для Украины

15:13

Еще один украинский певец заявил о готовности идти на фронт

14:58

Потап и Настя Каменских выступят на одной сцене с "хорошими россиянами" - детали

14:32

Не сдержала эмоций: дочь Фарион высказалась в сторону предполагаемого убийцы

14:21

Антимонопольный комитет обнародовал условия покупки международным инвестором CRH двух цементных заводов в Украине

13:54

Как чистить маслята: лайфхак сохранит ваше время и нервы

13:26

1,5 млрд евро на оборону: ЕС передал Украине первый транш из прибыли активов РФ

13:15

Алсу решила отобрать у бывшего мужа по-максимуму

12:30

Самолеты враг, скорее всего, не спас: какие последствия атаки на аэродром "Саки"

12:29

Вернется невыносимая жара: где в Украине ударит +37 градусов

11:37

Стрелок оставил прощальную записку отцу: всплыли новые детали об убийстве Фарион

11:19

Пентагон ошибся на 2 миллиарда: в Украину отправят дополнительную помощь

11:10

Как по-другому можно сказать слово "ніколи": есть несколько разных вариантовВидео

Реклама
11:03

Китайский гороскоп на завтра 27 июля: Свиньям - борьба с зависимостью, Кроликам - отдых

10:48

Солнце будет припекать выше нормы: какой будет погода в Украине в августе 2024

10:06

Более 4 млн человек обновили данные: в Минобороны сделали заявление о темпах мобилизации

09:58

Не отвечает и не выходит на связь: Никита Пресняков попал в беду

09:58

РФ перебрасывает силы с Херсонщины: оккупантов уничтожают вместе с техникой

09:46

Когда ТЦК перестанут вручать повестки на улицах: ответ Минобороны

09:12

Гороскоп на завтра 27 июля: Ракам - невероятная возможность, Козерогам - отличные новости

09:07

Опять не в ту дверь: путинист Филипп Киркоров взялся за старое

08:44

ВСУ отбили одну из крупнейших атак оккупантов на западе Донецкой области - ISW

08:22

Оккупанты продвинулись вблизи пяти поселков на Донбассе - DeepState

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Лайфхаки і хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с Авраменко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения подругеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять