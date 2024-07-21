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"Мир в обмен на территории" и "планы" Трампа: Зеленский объявил о позиции Украины

Андрей Ганчук
21 июля 2024, 19:42
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Украина не настолько большое государство, как Соединенные Штаты, но достаточно сильное для того, чтобы отстаивать свои интересы, сказал Владимир Зеленский.
Зеленский, Трамп
Украина не пойдет на "мир в обмен на территории" - Зеленский / Колаж Главред, фото: Офіс президента, УНІАН

Если бы кому-то действительно удалось завершить войну агрессора России против Украины за 24 часа, то все вдохнули бы с облегчением. Но простые варианты предполагают территориальные уступки в пользу Москвы. Киев не согласен с такими сценариями и не пойдет на подобные шаги. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В интервью BBC он, комментируя обещания Трампа завершить войну за 24 часа, сказал, что все были бы счастливы, если бы это было действительно реальным сценарием со справедливыми условиями. Но подобные варианты явно не в пользу Украины.

"Все будут счастливее, если один человек в мире, будь то Дональд Трамп, сможет остановить в эту войну в течение 24 часов. Вопрос о том, какой ценой и кто будет ее платить. Я не имею в виду, что его идея – заставить нас платить. Но если он хочет сделать это за 24 часа, простым вариантом будет подтолкнуть нас платить", - объяснил Зеленский.

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По его словам, так называемые решения предполагают территориальные уступки со стороны Украины, а также фактическую победу России без наказания всех виновных.

"Потому что понятно, как это сделать – значит просто остановиться и отдать, и забыть. Без санкций, без ничего. Путин заберет территорию, Путин создаст победу для своего общества и мира. И все! Никто не сядет в тюрьму, ничего не будет – никакой ответственности, никакого трибунала. Ничего вообще!" – эмоционально сказал украинский гарант.

Президент акцентировал внимание на том, что на подобный "мир" Украина ни при каких условиях не согласится.

"Да, это очень простой путь, но мы никогда на это не пойдем, никогда. И не существует ни одного человека в мире, который может заставить нас это сделать. Ни один парень в мире. Потому что речь идет не об одном президенте или десяти людях, речь идет о нации. Да, мы не настолько большие, как Соединенные Штаты. Но мы достаточно сильны. И, я думаю, мы это показали. Россияне убили стольких людей, как это забыть? Мы просто люди, мы не можем забыть. В эмоциональном смысле мы не можем забыть и простить. И мы не простим этого", - подчеркнул Владимир Зеленский.

"Мирный план" Дональда Трампа

В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.

Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", – сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Разговор Зеленского и Трампа – главные новости по теме:

Президент Зеленский и 45-й президент Штатов Трамп 20 июля провели телефонные переговоры. Украинский гарант поздравил американского политика с выдвижением в президенты и выразил ему поддержку после покушения в Пенсильвании. Зеленский подчеркнул, что для Украины важна поддержка как Демократической, так и Республиканской партии.

Трамп во время разговора с Зеленским пообещал завершить войну РФ против Украины. Правда, деталей он не привел. Сам Трамп неоднократно говорил, что способен завершить войну за 24 часа.

"Я благодарен президенту Зеленскому за то, что он протянул руку помощи, потому что я, как ваш следующий президент Соединенных Штатов, принесу мир в мир и положу конец войне, которая стоила столько жизней и опустошила бесчисленное количество невинных семей. Обе стороны смогут объединиться и договориться о соглашении, которое положит конец насилию и проложит путь к процветанию", - подчеркнул Дональд Трамп.

Трамп сказал Зеленскому интересную вещь о России, отметил спикер президента Украины Сергей Никифоров. В частности, Трамп призвал не верить в "фейковые" сообщения о том, что его потенциальное президентство на руку Москве.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп война России и Украины мирные переговоры с Россией
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