Это была обманка: появилось видео удара 'Искандеров' по макетам Patriot и самолетов

Оккупанты тратят запас баллистических и крылатых ракет на макеты, размещенные ВСУ на стоянках военной техники. Видео публикуют Воздушные силы.
Указывается, что украинское войско на сегодня обеспечено макетами для ряда техники, в частности самолетов, таким образом ВСУ обманывают врага.
"Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы - сохраняем людей и технику и бьем в ответ!" - говорится в сообщении Воздушных сил.видео дня
Макетов, как и дронов, много не бывает, чем будет больше - тем лучше, отметили в ВВС.
На видео - боевая работа вражеских "Искандеров" по украинским макетам:
Война в Украине - потери РФ в самолетах
Как писал Главред, в результате недавнего удара беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны был поражен самолет российских оккупантов Су-57.
Тогда как некачественные подшипники в составе колес привело к приостановке эксплуатации четверти бортов Ил-76МД-90А, принадлежащих Минобороны агрессора РФ.
К слову, россияне с начала лета пытаются выследить F-16. За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины.
Какие потери российских войск за два года войны в Украине?
В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов.
По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.
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