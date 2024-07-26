Это была обманка: появилось видео удара 'Искандеров' по макетам Patriot и самолетов

Агрессор тратит ценные запасы дальнобойных ракет на "пустые" цели.

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Россия бьет по "пустым" целям / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Оккупанты тратят запас баллистических и крылатых ракет на макеты, размещенные ВСУ на стоянках военной техники. Видео публикуют Воздушные силы.

Указывается, что украинское войско на сегодня обеспечено макетами для ряда техники, в частности самолетов, таким образом ВСУ обманывают врага.

"Ложные позиции ПВО, стоянок самолетов и другой техники Воздушных Сил эффективно работают. Враг тратит больше ресурсов, средств разведки, баллистических и крылатых ракет, ударных БпЛА, а мы - сохраняем людей и технику и бьем в ответ!" - говорится в сообщении Воздушных сил. видео дня

Макетов, как и дронов, много не бывает, чем будет больше - тем лучше, отметили в ВВС.

На видео - боевая работа вражеских "Искандеров" по украинским макетам:

Война в Украине - потери РФ в самолетах

Как писал Главред, в результате недавнего удара беспилотников Главного управления разведки Министерства обороны был поражен самолет российских оккупантов Су-57.

Тогда как некачественные подшипники в составе колес привело к приостановке эксплуатации четверти бортов Ил-76МД-90А, принадлежащих Минобороны агрессора РФ.

К слову, россияне с начала лета пытаются выследить F-16. За июнь враг совершил 6 массированных комбинированных ударов по аэродромам Украины.

Какие потери российских войск за два года войны в Украине? В Министерстве обороны Великобритании заявили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия развернула 130 батальонных тактических групп - не менее 100 тыс. оккупантов. По данным британской разведки, подтвержденные потери России включают более 2 700 танков и 5 000 БМП и БТР. Вероятно, погибшими и ранеными являются около 350 000 человек.

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