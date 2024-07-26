Стефанчук сделал важное заявление о возможности выборов в Украине во время войны

Во время военного конфликта в Украине выборы "маловероятны". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Идею проведения выборов во время военного положения, можно классифицировать, как маловероятную", - сказал глава украинского парламента.
Также политик подчеркнул, что законодательство Украины запрещает проводить выборы во время действия военного положения.
Стоит сказать, что парламентские выборы в Украине должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2023 года, а выборы президента должны были бы пройти 31 марта этого года. Но из-за действия военного положения президент Владимир Зеленский продолжает исполнять свои обязанности.
Выборы в Украине и мире
Напомним, ранее нынешний президент Украины Зеленский заявил, что выборы пока проводить невозможно, но придется искать какой-то механизм для смены президента.
Также Зеленский заявлял ранее, что готов сложить свои полномочия и уйти с поста президента, но лишь после окончания войны.
Ранее пррезидент США Джо Байден снял свою кандидатуру и заявил, что хочет передать власть в стране новому поколению.
Читайте также другие новости о выборах:
- Кто может победить на выборах США - Трамп или Харрис: опрос
- Почему Харрис заменит Байдена на выборах: появилась неожиданная версия
- Выборы в США: Харрис внезапно вырвалась в президентской гонке
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред