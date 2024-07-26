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Стефанчук сделал важное заявление о возможности выборов в Украине во время войны

Степан Гафтко
26 июля 2024, 00:44
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Спикер Верховной Рады Стефанчук заявил, что выборы во время войны в Украине маловероятны.
Стефанчук сделал важное заявление о возможности выборов в Украине во время войны
Стефанчук заявил, что выборы в Украине пока маловероятны / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Во время военного конфликта в Украине выборы "маловероятны". Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Идею проведения выборов во время военного положения, можно классифицировать, как маловероятную", - сказал глава украинского парламента.

Также политик подчеркнул, что законодательство Украины запрещает проводить выборы во время действия военного положения.

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Стоит сказать, что парламентские выборы в Украине должны были бы состояться в последнее воскресенье октября 2023 года, а выборы президента должны были бы пройти 31 марта этого года. Но из-за действия военного положения президент Владимир Зеленский продолжает исполнять свои обязанности.

Выборы в Украине и мире

Напомним, ранее нынешний президент Украины Зеленский заявил, что выборы пока проводить невозможно, но придется искать какой-то механизм для смены президента.

Также Зеленский заявлял ранее, что готов сложить свои полномочия и уйти с поста президента, но лишь после окончания войны.

Ранее пррезидент США Джо Байден снял свою кандидатуру и заявил, что хочет передать власть в стране новому поколению.

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