Грозит затяжная война: на Западе назвали сценарий для Украины и РФ

Киев и Москва вряд ли смогут достичь устойчивого мирного соглашения на какой-либо значительный период, полагают аналитики агентства Fitch Ratings.

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Ни Украина, ни Россия на уступки не пойдут - Fitch / Коллаж: Главред, фото: 4-я ОТБр, Минобороны РФ

Развязанная агрессором Россией война против Украины будет очень затяжной. Ни одна из сторон не сможет добиться решающего преимущества. Вероятный сценарий – "замороженный конфликт".

В сообщении международного агентства Fitch Ratings говорится о том, что аналитики прогнозируют затяжную войну РФ и Украины. Она продолжится и в 2024, и в 2025 году.

"Хотя неясно, сможет ли какая-либо из сторон получить решающее преимущество, также нет никаких признаков готовности идти на уступки, поэтому война может оказаться очень затяжной", - отмечено в сообщении. видео дня

Кроме того, аналитики Fitch Ratings считают, что в будущем возможно некое "урегулирование", но наиболее вероятным сценарием является "замороженный конфликт".

Когда закончится война – прогнозы:

Война в Украине вряд ли закончится в ближайшие годы, считает заместитель командира батальона 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин. Согласно его прогнозу, война не закончится в период через полгода-год.

Война России против Украины закончится, когда Путин поймет свою неспособность победить и удержать оккупированные территории, полагает бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк. Война должна завершиться в интересах Киева.

РФ нужно 5 лет для оккупации четырех областей, полагает командующий армией Британии Роли Уокер. Он считает, что столько времени уйдет у врага на оккупацию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей при нынешних темпах войны.

Что такое Fitch Ratings? Fitch Ratings Inc – американская корпорация, известная как рейтинговое агентство. Вместе со Standard & Poor’s и Moody’s входит в "Большую тройку" международных рейтинговых агентств. Fitch анализирует мировые кредитные рынки, кредитоспособность игроков, а также проводит аналитические исследования, пишет Википедия.

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