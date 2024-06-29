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Условие, которое поставит Путина "на место": в США назвали сценарий конца войны

Андрей Ганчук
29 июня 2024, 17:43
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Руководитель Кремля Владимир Путин не прибегнет к применению ядерного оружия в войне против Украины, убежден американский генерал Уэсли Кларк.
ВСУ, Путин
Путин должен понять, что не захватит Украину и не удержит оккупированные территории - Кларк / Коллаж: Главред, фото: 3-я ОШБ, скриншот YouTube

Война в Украине закончится, когда Владимир Путин поймет, что агрессор Россия не способна одержать победу и удержать временно захваченные территории. Ядерное оружие Москва не применит. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что война должна закончиться сценарием, который предусматривает интересы Украины. Когда начнется реализация этого плана, российских оккупантов можно будет побороть.

"Эта война закончится, когда Путин поймет, что он не может победить и не может удержать части Украины, которые, как он утверждает, являются частью России. Вот как должна закончиться эта война. Часто слышим, что она должна закончиться дипломатическим урегулированием, ведь все войны обычно заканчиваются каким-то письменным соглашением. Но вопрос в том, что ляжет в основу этого соглашения? Основой для него должны быть результаты украинской концепции вытеснения россиян, требования, которые эта концепция порождает, и решимость их выполнить в процессе реализации плана. Как только это начнет происходить, думаю, что Путина можно будет преодолеть", - полагает Кларк.

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Также он выразил уверенность в том, что Путин не применит ядерное оружие.

"И я уверен, что он точно не прибегнет к ядерному сценарию", - убежден генерал.

Американский высокопоставленный генерал акцентировал внимание и на том, что Украина никогда не была угрозой для России. Украинский народ "просто хотел иметь возможность выбирать свой собственный путь".

"Если бы у Путина была светлая голова и он понимал бы расклад 21 века, Украина и Россия могли бы быть партнерами уже сегодня. Вместо этого он выбрал ложный путь, основанный на фальшивой истории и привлекательности российского империализма, которому нет места в 21-м веке", - подчеркнул Уэсли Кларк.

Война России против Украины – главные новости по теме:

Россия может открыть новую горячую точку в Харьковской области, предположили аналитики американского Института изучения войны. Согласно оценкам экспертов, противник может пойти в атаку на Золочевском направлении. Российские ДРГ уже прощупали обстановку атакой вблизи села Сотницкий Казачок на северо-западе от Золочева.

Война РФ и Украины не должна затянуться на много лет, сказал Владимир Зеленский. По его словам, в течение месяцев следует приготовить план, который станет механизмом принуждения Москвы к миру.

РФ потеряла тысячи танков в войне с Украиной, написали в немецкой газете Süddeutsche Zeitung. Предполагается, что у оккупантов осталось около 3200 танков, боеспособность которых вызывает сомнения. Ситуация для врага станет критической, если ВСУ нанесут мощный удар.

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