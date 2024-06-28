"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

Агрессор Россия в ходе войны против Украины потеряла более 8 тысяч танков. Аналитики считают, что другие танки, в основном, для войны не годятся.

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У РФ все еще может быть на складах около 3200 танков, но их боеспособность вызывает сомнения - аналитик / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

В ходе полномасштабной войны с Украиной российские оккупанты потеряли большое количество танков. Вероятно, у них осталось лишь несколько тысяч боевых бронированных машин. ВСУ важно нанести серьезные потери противнику, чтобы ситуация для него стала критической.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых снимков с искусственным интеллектом, который привели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, количество танков на российских базах существенно сократилось.

Искусственный интеллект проанализировал спутниковые фотоснимки 87 военных объектов РФ, в том числе и 16 баз с танками, артиллерийскими машинами и бронетранспортерами.

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"Одна из этих баз - 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России. В апреле 2021 года на ней размещалось 857 танков, сейчас она почти пуста, как показывают спутниковые снимки. Обнаружено, что всего через несколько месяцев после начала войны, в октябре 2022 года, Россия потеряла почти половину этих танков... Анализ других военных объектов выявил аналогичную картину", - указано в публиканции.

По словам аналитика оборонного военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкла Гьерстада, у России "все еще имеется около 3200 танков на складе".

"Но подавляющее большинство из них находятся в плохом состоянии и требуют значительного ремонта", - отметил он.

Согласно оценке старшего научного сотрудника международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, враг "теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе":

"Поэтому для Украины важно нанести настолько высокие материальные потери россиянам, что в какой-то момент ситуация для них станет критической", - подчеркивается в публикации.

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