"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

В ходе полномасштабной войны с Украиной российские оккупанты потеряли большое количество танков. Вероятно, у них осталось лишь несколько тысяч боевых бронированных машин. ВСУ важно нанести серьезные потери противнику, чтобы ситуация для него стала критической.
Как сообщает Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых снимков с искусственным интеллектом, который привели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, количество танков на российских базах существенно сократилось.
Искусственный интеллект проанализировал спутниковые фотоснимки 87 военных объектов РФ, в том числе и 16 баз с танками, артиллерийскими машинами и бронетранспортерами.
"Одна из этих баз - 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России. В апреле 2021 года на ней размещалось 857 танков, сейчас она почти пуста, как показывают спутниковые снимки. Обнаружено, что всего через несколько месяцев после начала войны, в октябре 2022 года, Россия потеряла почти половину этих танков... Анализ других военных объектов выявил аналогичную картину", - указано в публиканции.
По словам аналитика оборонного военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкла Гьерстада, у России "все еще имеется около 3200 танков на складе".
"Но подавляющее большинство из них находятся в плохом состоянии и требуют значительного ремонта", - отметил он.
Согласно оценке старшего научного сотрудника международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, враг "теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе":
"Поэтому для Украины важно нанести настолько высокие материальные потери россиянам, что в какой-то момент ситуация для них станет критической", - подчеркивается в публикации.
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