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"Запасы на исходе": РФ потеряла тысячи танков, грозит критическая ситуация – СМИ

Андрей Ганчук
28 июня 2024, 14:32
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Агрессор Россия в ходе войны против Украины потеряла более 8 тысяч танков. Аналитики считают, что другие танки, в основном, для войны не годятся.
Танк РФ
У РФ все еще может быть на складах около 3200 танков, но их боеспособность вызывает сомнения - аналитик / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, УНИАН

В ходе полномасштабной войны с Украиной российские оккупанты потеряли большое количество танков. Вероятно, у них осталось лишь несколько тысяч боевых бронированных машин. ВСУ важно нанести серьезные потери противнику, чтобы ситуация для него стала критической.

Как сообщает Newsweek со ссылкой на результаты анализа спутниковых снимков с искусственным интеллектом, который привели в немецкой газете Süddeutsche Zeitung, количество танков на российских базах существенно сократилось.

Искусственный интеллект проанализировал спутниковые фотоснимки 87 военных объектов РФ, в том числе и 16 баз с танками, артиллерийскими машинами и бронетранспортерами.

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"Одна из этих баз - 111-я Центральная танковая резервная база армии на юго-востоке России. В апреле 2021 года на ней размещалось 857 танков, сейчас она почти пуста, как показывают спутниковые снимки. Обнаружено, что всего через несколько месяцев после начала войны, в октябре 2022 года, Россия потеряла почти половину этих танков... Анализ других военных объектов выявил аналогичную картину", - указано в публиканции.

По словам аналитика оборонного военного анализа в лондонском Международном институте стратегических исследований Майкла Гьерстада, у России "все еще имеется около 3200 танков на складе".

"Но подавляющее большинство из них находятся в плохом состоянии и требуют значительного ремонта", - отметил он.

Согласно оценке старшего научного сотрудника международного аналитического центра Европейского совета по международным отношениям Густава Гресселя, враг "теряет гораздо больше оборудования, чем может заменить, а запасы на исходе":

"Поэтому для Украины важно нанести настолько высокие материальные потери россиянам, что в какой-то момент ситуация для них станет критической", - подчеркивается в публикации.

Война России против Украины – главные новости по теме:

Война в Украине не должна затягиваться на много лет, в течение месяцев следует приготовить план для ее завершения, считает президент Владимир Зеленский. Нужно подготовить механизм принуждения России к миру.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

В штабе кандидата на пост президента США Дональда Трампа рассказали о планах политика завершить войну РФ против Украины. В Офисе президента в ответ сказали, что мир в Украине должен быть справедливым и базироваться на международном праве.

Большая часть войны уже позади, считает командир подразделения Terra в составе Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ Николай Волохов. По его мнению, ключом к победе в войне будет создание креативных возможностей.

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