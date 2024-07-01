Когда закончится война в Украине: боец ВСУ сделал резонансный прогноз

Развязанная Россией война против Украины вряд ли завершится в 2024-2025-х годах, считает заместитель командира батальона 47-й ОМБр Александр Гений Ширшин.

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У России много ресурсов, война затянется - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 43-я ОМБр, Минобороны РФ

Шансы на то, что российско-украинская война завершится в ближайшие годы, равна нулю. Об этом заявил заместитель комбата 47-й Отдельной механизированной бригады ВСУ Магура Александр Гений Ширшин.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что не следует ожидать окончания войны в ближайшие полгода-год.

Свое мнение военный подкрепил опытом конфликта Ирана и Израиля, который в разных формах продолжается и сегодня.

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"По моему мнению, шансы (на завершение войны в ближайшем будущем, - ред.) близки к нулю. Я недавно начал задавать себе такой вопрос "в каком году капитулировал Иран?". Я вам скажу: ни в каком году он не капитулировал. До сих пор продолжает воевать, до сих пор продолжает терроризировать тот же Израиль… Россия – это страна, которая в разы больше Ирана, в разы имеет больше ресурсов", - подчеркнул Александр Ширшин.

Контрнаступление ВСУ 2025 - что известно Украина после принятия в США решения о предоставлении военной помощи в размере 61 миллиарда долларов работает над планами по новому контрнаступлению в 2025 году. Об этом заявил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Обозреватель из Израиля Давид Шарп считает, что вполне вероятно, что ВСУ могут начать контрнаступление на одном из участков фронта. Чем меньше будет участок, тем успешнее могут быть действия украинских сил обороны. Военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов заявил, что Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики.

Когда закончится война России против Украины – прогнозы:

Война в Украине затянется, говорил весной боец 12-й бригады Национальной гвардии Азов с позывным Нико. По его мнению, украинцам придется воевать очень долго. В планах РФ – Польша, Германия и Франция.

Чем надежнее будет долгосрочная поддержка Украины со стороны НАТО, тем быстрее закончится война, отметил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг. Путь к миру – вооружение украинского государства.

Война закончится, когда Путин поймет, что не может победить Украину и удержать оккупированные территории, сказал бывший командующий войсками США в Европе, генерал Уэсли Кларк. Война должна завершится на базе сценария, который соответствует интересам Киева.

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