'До раскола еще далеко': в ВСУ назвали условия для перехода в контрнаступление

Главная задача для ВСУ - остановить российское давление, накопить силы и средства, пояснил Кирилл Сазонов.

https://glavred.info/ukraine/do-raskola-eshche-daleko-v-vsu-nazvali-usloviya-dlya-perehoda-v-kontrnastuplenie-10573952.html Ссылка скопирована

Когда и при каких обстоятельствах может начаться контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, 4 отдельная танковая бригада

Украина должна объединиться на всех уровнях, чтобы провести контрнаступление. Для успешного контрнаступления стране необходимы военные, вооружение и сохранение логистики. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, политолог Кирилл Сазонов "24 каналу".

Сазонов отметил, что Россия могла осуществить прорыв в течение полугода, когда Украина сталкивалась с задержкой военной помощи от США, но не воспользовалась этим "окном возможностей". Сейчас контрнаступление украинских военных зависит от накопления вооружения от союзников, привлечения новых военных, которые сейчас проходят обучение в Украине и за рубежом, и сохранения эффективной логистики.

"После этого этот массив, спектр всех событий может дать основания для перехода в контрнаступление или дать основания для его прогноза в будущем", - отметил военный. видео дня

По его словам, сейчас главная задача для ВСУ - остановить российское давление, накопить силы и средства, а также внутреннюю стабильность в стране.

"Только тогда, когда мы объединимся в единый кулак, тогда этот кулак можно будет напрямую применять на линии фронта", - подчеркнул Сазонов.

Военный также вспомнил слова главкома ВСУ Олесандра Сирского, что сейчас Украина переходит в фазу активной обороны. Он подчеркнул, что пока никто точно не знает, какие виды оружия и в каком количестве нужны украинской армии для контрнаступления. Это зависит от возможностей российских войск, которые, по его словам, сейчас ограничены, однако "до раскола еще очень далеко.

Кто такой Кирилл Сазонов? Кирилл Сазонов - очень известный блогер и политический эксперт, которого аналитики признают как одного из самых цитируемых политологов Украины. Он родился, жил и работал журналистом в Донецке, пока в 2014 году ра**исты не захватили город. Широкомасштабное вторжение России в Украину он встретил в Буче, после чего эвакуировал жену и детей, а сам вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и сейчас защищает государство в самых горячих участках фронта, пишет АрмияInform.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, российские оккупанты, вероятно, взяли под контроль село Новоалександровка, расположенное в 20 км к северу от Авдеевки Донецкой области. Это создает угрозу для основного пути снабжения ВСУ на востоке.

Также, несмотря на напряженную ситуацию и постоянные штурмы, ВСУ проводят успешные контратаки на Харьковщине. Украинским военным удалось улучшить тактическое положение и продвинуться в районе села Глубокое, к северу от Харькова. В то же время ВСУ удалось перебить логистические пути оккупантов, в частности в Липцах где враг уже не может применять бронетехнику.

Кроме этого, соучредитель DeepState Роман Погорелый отметил, что с середины мая оккупанты пытаются удержать завод в Волчанске и прорваться оттуда, но безуспешно. Разные источники называют разные цифры россиян, находящихся в окружении, от 30 до 500. Однако точное количество неизвестно даже украинским бойцам, которые контролируют проходы с завода.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред