РФ перебрасывает войска из Донецкой области: в ISW раскрыли последствия контратак ВСУ

Силы обороны Украины проводят активные и успешные контратаки на Харьковском направлении, что заставляет российское военное командование перебрасывать на это направление дополнительные подразделения из Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры российских источников, на которых видно украинскую контратаку на позиции РФ к северу от Харькова (в северо-западном Глубоком).

Кроме того, в ISW приводят слова так называемых "российских военкоров", которые утверждают о механизированных контратаках Сил обороны Украины неподалеку от Глубокого и Тихого (к северо-востоку от Харькова), а также в пределах Волчанска вблизи агрегатного завода (к северо-востоку от Харькова).

"Российские войска также продолжали наступательные операции к северу от Харькова возле Липцов и на северо-восток от Харькова возле центра Волчанска и Волчанских Хуторов", - говорится в отчете.

В то же время спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх отметил, что для замены подразделений, которые потеряли боеспособность на Липском направлении РФ перебросила туда части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус [АК] Ленинградского военного округа [ЛВО]).

Повх также сообщил, что примерно с 12-13 июня российские войска перебрасывают дополнительные воинские подразделения в поддержку Волчанского направления, в частности подразделения 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ).

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.