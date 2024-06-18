РФ перебрасывает войска из Донецкой области: в ISW раскрыли последствия контратак ВСУ

Аналитики Института изучения войны отмечают, что Россия перебрасывает дополнительные резервы на Харьковщину для замены подразделений, утративших боеспособность.

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В ISW раскрыли последствия украинских контратак на Харьковщине / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Силы обороны Украины проводят активные и успешные контратаки на Харьковском направлении, что заставляет российское военное командование перебрасывать на это направление дополнительные подразделения из Донецкой области. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.

Аналитики ссылаются на геолокационные кадры российских источников, на которых видно украинскую контратаку на позиции РФ к северу от Харькова (в северо-западном Глубоком).

Кроме того, в ISW приводят слова так называемых "российских военкоров", которые утверждают о механизированных контратаках Сил обороны Украины неподалеку от Глубокого и Тихого (к северо-востоку от Харькова), а также в пределах Волчанска вблизи агрегатного завода (к северо-востоку от Харькова).

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"Российские войска также продолжали наступательные операции к северу от Харькова возле Липцов и на северо-восток от Харькова возле центра Волчанска и Волчанских Хуторов", - говорится в отчете.

В то же время спикер Харьковской группировки войск полковник Юрий Повх отметил, что для замены подразделений, которые потеряли боеспособность на Липском направлении РФ перебросила туда части 155-й бригады морской пехоты (Тихоокеанский флот) и 18-й мотострелковой дивизии (11-й армейский корпус [АК] Ленинградского военного округа [ЛВО]).

"Появление этих подразделений в районе Волчанска указывает на возможную передислокацию с Донецкого на Харьковское направление для усиления российской группировки в Харьковской области", - делают вывод в Институте изучения войны.

Повх также сообщил, что примерно с 12-13 июня российские войска перебрасывают дополнительные воинские подразделения в поддержку Волчанского направления, в частности подразделения 138-й мотострелковой бригады (6-я общевойсковая армия, Ленинградский военный округ).

Бои на Харьковщине / Карта: understandingwar

Что такое Институт изучения войны (ISW)? Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

Наступление РФ на Харьковщине - какая ситуация в Волчанске

Напомним, как ранее сообщал Главред, армия России несет значительные потери и оказалась в затруднительном положении на Харьковщине, заявил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин.

Российские оккупационные войска попали в окружение на территории агрегатного завода в Волчанске, где их снабжение провизией и боеприпасами затруднено, сообщил военно-политический обозреватель Александр Коваленко из группы "Информационное сопротивление".

По информации Forbes, украинские защитники заблокировали около 400 российских солдат на химическом заводе в центре Волчанска, где после нескольких неудачных попыток их спасения тридцать оккупантов сдались в плен.

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