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Тяжелобольная Селин Дион выступит на Евровидении-2025 в Базеле - СМИ

Анна Подгорная
8 мая 2025, 01:30обновлено 8 мая, 02:02
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Дион на правах победительницы Евровидения-1988 ожидают на сцене с музыкальным номером.
Селин Дион
Селин Дион на Евровидении - что известно про выступление в Базеле / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Краткое содержание:

  • Выступление Селин Дион ожидают увидеть на Евровидении-2025
  • Представители звезды поставили для этого одно жесткое условие

Популярность в Европе, а затем и за ее пределами, канадской певице Селин Дион принесла победа на Евровидении в 1988 году. Молодая артистка, которая на тот момент была известной во франкоязычном мире, представила на конкурсе Швейцарию.

Не удивительно, что в 2025 году, когда Швейцария стала страной-хозяйкой конкурса, Дион ожидают увидеть на сцене St. Jakobshalle в Базеле. Швейцарское издание Blick с отсылкой на инсайдеров сообщает, что звезда может появиться на открытии Евровидение-2025, а также получить большой блок в финале 17 мая - представители Селин якобы уже несколько недель ведут переговоры с Европейским вещательным союзом (EBU) о деталях ее участия.

В частности обсуждается условие, на котором певица готова выйти на сцену. В связи с серьезными проблемами со здоровьем Селин Дион оставляет за собой право отказаться от выступления в любой момент. В декабре 2022 года она сообщила, что страдает от редкого неврологического нарушения, вызывающего непроизвольные болезненные спазмы в мышцах и снижает их подвижность - синдром мышечной скованности.

Источники отмечают, что в Базеле уже проходят репетиции с оркестром, якобы предназначенные именно для Селин. Однако в качестве вокалиста пока выступает дублер - команда Дион бережет звезду

Смотрите видео победного выступления Селин Дион на Евровидении-1988 с песней "Ne partez pas sans moi":

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, о чем песня "Bird of Pray", с которой победители Нацотбора-2025, украинская группа Ziferblat, поедут на Евровидение в Базель в мае.

Также Тина Кароль, которая участвовала в Евровидении в 2006 году и была музыкальным продюсером Национального отбора в 2025-ом, раскрыла условия, при которых готова снова поехать на Евровидение от Украины.

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Евровидение-2025

Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

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