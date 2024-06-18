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Столтенберг сказал, как закончить войну в Украине и от чего зависят сроки

Анна Ярославская
18 июня 2024, 07:47
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Серьезные задержки и пробелы в оказании военной помощи Украине повлияли на ситуацию на передовой, напомнил генсек НАТО.
Столтенберг сказал, как закончить войну в Украине и от чего зависят сроки
Столтенберг объяснил, от чего зависит продолжительность войны РФ против Украины / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, УНИАН

Надежность и стабильность оборонной помощи Запада имеет прямое влияние на войну в Украине - от военной помощи зависти продолжительность российской агрессии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. в ходе своего визита в США и выступления в аудитории Wilson Center в Вашингтоне.

По словам генсека Альянса, Украина станет одной из самых актуальных тем на предстоящем саммите НАТО в июле, передает пресс-служба НАТО.

"После полномасштабного вторжения России союзники по НАТО предоставили беспрецедентный уровень поддержки. Это было необходимо для украинцев, чтобы дать отпор и выжить как суверенная нация. Но этой зимой и весной мы наблюдали серьезные задержки и пробелы в оказании поддержки, что имело последствия на передовой", - сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что нельзя допускать, чтобы это повторилось.

"Вот почему я ожидаю, что на саммите лидеры Альянса согласятся с тем, что НАТО будет руководить координацией и оказанием помощи по вопросам безопасности и обучения для Украины", - заявил генсек альянса.

Он добавил, что именно с этой цели он предложил долгосрочный фонд "со свежим финансированием каждый год."

"Чем надежнее будет наша долгосрочная поддержка, тем быстрее Москва поймет, что не может нас ждать, и тем быстрее закончится эта война. Это может показаться парадоксом, но путь к миру - это больше оружия для Украины", - подчеркнул Столтенберг.

Кроме того, он приветствовал пакет помощи для Украины на 60 миллиардов долларов, принятый Конгрессом США в апреле.

"Это важно и дополняет усилия других членов НАТО", - сказал Столтенберг.

Как сообщал Главред, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Харьков выдержит российское летнее наступление, а Украина имеет шанс на победу в войне против страны-агрессора России.

Также генсек НАТО заявил, что Украина имеет полное право на уничтожение ракетных установок даже на территории РФ. Речь идет о тех установках, которыми российские оккупанты обстреливают Харьков и область.

Также Столтенберг ответил на слухи о подготовке НАТО к войне с Россией. Генсек НАТО считает, что Россия в ближайшее время не начнет войну с Альянсом, так как все ресурсы тратит на войну с Украиной.

Кто такой Йенс Столтенберг

Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО.

В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

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