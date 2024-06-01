"Я уверен, что Украина может победить": генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне

Столтенберг выразил уверенность в том, что Украина может победить страну-агрессора Россию в этой войне, и назвал условия.

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Генсек НАТО дал позитивный прогноз по войне/ коллаж: Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, УНИАН

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выразил уверенность, что Харьков выдержит российское летнее наступление, а Украина имеет шанс на победу в войне против страны-агрессора России.

По словам Столтенберга, сейчас видно, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва. Об этом он заявил в интервью "Радио Свобода".

Он отметил, что встреча с министрами иностранных дел стран-членов НАТО, которая состоялась 30-31 мая в Праге, добавила ему большей уверенности в том, что союзники по Альянсу готовы оказать поддержку Украине, чтобы она победила и остановила российских захватчиков.

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Столтенберг отметил, что войны по своей природе непредсказуемы, но РФ не смогла осуществить какой-то большой прорыв на фронте.

"Но то, что мы видели сейчас, заключается в том, что Россия не смогла сделать ни одного большого прорыва. Ее силы достигли незначительных территориальных достижений, но заплатили очень высокую цену. А сейчас оружие и боеприпасы поступают от союзников по НАТО. Поэтому я уверен, что Украина абсолютно может победить", - сказал генсек НАТО.

Кто такой Йенс Столтенберг Йенс Столтенберг – норвежский государственный и политический. Премьер-министр Норвегии (2000-2001 и 2005-2013). С 1 октября 2014 года – Генеральный секретарь НАТО. В сентябре 2014 года заявил о том, что украинский вопрос станет приоритетным для него, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось, что в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте. На фронте продолжаются попытки России атаковать на Купянском и Северском направлениях.

Также ранее аналитики сказали, какую площадь Украины удалось захватить РФ с начала 2024 года. При этом в РФ сильно переоценивают продвижение российской оккупационной армии в Украине с начала года и говорят о захвате якобы большей площади.

Напомним, ранее военный эксперт сказал, сколько еще продлится война. По его словам, она может продолжаться "до инфаркта Путина или обессиливания РФ". Но стоит учитывать, что в Украине также могут закончиться силы, ведь в РФ мобилизационный потенциал в 7 раз выше, говорит израильский военный эксперт.

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