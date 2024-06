Аналитики сказали, какую площадь Украины удалось захватить РФ с начала 2024 года

Российская оккупационная армия с начала 2024 года захватила около 752 квадратных километра украинской территории. Об этом отмечают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

По предварительным оценкам ISW, около 516 квадратных километров были захвачены российскими оккупантами в период с 1 января 2024 года по 29 апреля 2024 года.

В то же время военные аналитики отмечают, что хоть захватчики достигли значительных тактических успехов на севере Харьковской области в начале мая, однако министр обороны страны-агрессора России Андрей Белоусов сильно переоценил продвижение российской оккупационной армии в Украине с начала этого года.

Так, отмечается, что Белоусов заявлял 31 мая о якобы захвате российскими войсками с начала года 880 квадратных километров украинской территории.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.