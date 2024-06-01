УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на Сумщине

Юрий Берендий
1 июня 2024, 03:34
75
Военный эксперт назвал основные направления российского наступления на фронте в ближайшие месяцы и оценил наступление оккупантов на Харьковщине.
РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на Сумщине
Эксперт спрогнозировал обострение ситуации на фронте / Коллаж Главред, фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада, 66 отдельная механизированная бригада Сухопутных войск ВС Украины

Российские оккупанты в ближайшие месяцы будут давить на позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях. Прежде всего, на севере и востоке Харьковщины, на Сумском направлении и на Донбассе. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

По его словам, на Донбассе давление сохранится, там россияне по-прежнему будут пытаться наступать.

"В направлении Харьковской и Сумской областей продолжатся попытки недонаступлений. Ведь, согласитесь, захват в Харьковской области нескольких приграничных сел и частично Волчанска (до основания при этом разрушенного), явно не выглядит грандиозным успехом группировки "Север", которая не претерпела каких-то значительных переформатирований", - сказал он.

Военный эксперт отмечает, что части, которые ранее прикрывали границу, были реорганизованы в группировку "Север". Однако эта группировка не была усилена, например, танковой дивизией.

Российские оккупанты просто назначили командующим печально известного генерала Лапина, которого критиковали за поражения войск РФ в Харьковской области и потерю Лимана осенью позапрошлого года. Чтобы избежать уголовного дела на фоне чисток в Минобороны, Лапин решил себя зарекомендовать и повел свои войска в бой, добавляет Ауслендер.

"Какой результат, нам уже известно", - резюмировал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ на севере Харьковской области:

Кто такой Сергей Ауслендер

Сергей Ауслендер - израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.

Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов - война в Израиле, война России и Украины.

Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться повторить в Сумской области операцию, подобную той, что была в Харьковской области, но о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Об этом заявил израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.

Руководство Харьковской области приняло решение о принудительной эвакуации определенных категорий населения из нескольких населенных пунктов в Золочевской громаде, поскольку на этом направлении возможно новое наступление российских оккупантов. Об этом сообщил председатель местной территориальной общины Виктор Коваленко.

Украинские защитники сейчас контролируют более 70% Волчанска в Харьковской области. ВСУ не позволяют оккупантам закрепиться в городе, враг подтягивает резервы. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Харькова Сумы Сергей Ауслендер
Реклама

Главное за день

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

05:55 Синоптик
Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:44 Украина
До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится война

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится война

04:10 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы 5276

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк 3709

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна Чечелюк

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса 2541

Видела, как угасает Заворотнюк: российская певица рассказала, как вела себя больная актриса

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы 2416

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

Последние новости

05:55

Солнечная активность внезапно жестко повысилась: Украину атаковала магнитная буря

04:45

Гороскоп на июнь 2024 для Львов: подарок небес и долгожданная встречаВидео

04:44

Россия масштабно ударила ракетами и шахедами по Украине

04:10

До инфаркта Путина или обессиливания РФ: военный эксперт сказал, сколько еще продлится войнаВидео

03:34

РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на СумщинеВидео

РФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – АуслендерРФ в двух областях Украины попробует отгрызть территории для переговоров или наступления – Ауслендер
03:00

Это просто "вау": Леся Никитюк показала интерьер своего дома

02:34

Как сохранить клубнику свежей неделю: кулинарный эксперт раскрыл простой способ

02:15

Сахар не нужен: швейцарские ученые разработали новый вид шоколада - вкус удивит

01:30

Угроза штурма Харькова и Киева: появился сценарий удара 300-тысячного "кулака" РФ

Реклама
01:21

Почему киты исчезают: специалисты раскрыли впечатляющие факты, которые никто не знал

00:21

"Соглашение четкое": Бельгия не позволяет Украине бить по России своим оружием

31 мая, пятница
23:24

США "дали добро" на удары по РФ: в The Washington Post назвали единственное табу

22:50

"Я так хочу до тебе, мамо": Марьяна Чечелюк прочитала стих, написанный в пленуФото

22:17

Продолжаются мощные штурмы россиян: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации на фронте

21:53

Скелет, обтянутый кожей: появились ужасающие фото защитников, которые вернулись из пленаФото

21:51

ВСУ повредили нефтебазу РФ в порту "Кавказ": появились снимки последствий удара

21:03

Как выгнать пауков из дома: эксперт назвала 2 лучших способаВидео

20:48

Наступление на Киев: названо три признака подготовки врага к атаке из БеларусиВидео

20:41

Украине не до "толерантности": Жорин раскритиковал "красные линии" для ударов по РФ

20:24

"На пути в Украину": в Дании выдали важное заявление о передаче F-16

Реклама
19:56

Какого запаха больше всего боятся комары: топ-5 растений, которые отгонят кровопийцВидео

19:49

Лукашенко "будет делать что угодно": эксперт оценил риск наступления из БеларусиВидео

19:30

Графики отключения света 1 июня: в какие часы не будет электроэнергии

19:10

Вождь РФ Путин решил напугать украинцевмнение

19:04

"НАТО уничтожит цели РФ": эксперт раскрыл ядерные угрозы России к Украине

19:01

Украину атакует мощный циклон: в какие области придут штормовой ветер, дожди и грозы

18:57

Угроза серьезная: астролог рассказал, что категорически нельзя делать в июне 2024 года

18:50

Польша может мобилизовать украинцев и подготовить к войне: в МИД сделали заявление

17:54

Запад позволяет Путину выигрывать в войне: эксперт указал на главную ошибку союзниковВидео

17:48

Будут грозы, град и шквалы до 20 м/с: украинцев предупредили о непогоде

17:40

Церковный праздник 1 июня: что запрещено делать в первый день лета

17:34

США не боятся эскалации: Блинкен официально подтвердил разрешение ВСУ бить по РФ

17:22

Закончится ли война в Украине в течение 9 месяцев: известный астролог сделал прогнозВидео

17:17

Угроза наступления РФ: на северо-западе Харьковщине в громаде объявили эвакуацию

17:06

Жизнь станет счастливее: с кем нужно провести время 1 июня - приметы

16:54

Как правильно - "одИнадцять" или "одинАдцять": какая ошибка преследует многихВидео

16:34

"Живет отдельно": Тоня Матвиенко откровенно рассказала о старшей дочери

16:33

Украина контролирует более 70% Волчанска: в ВСУ раскрыли новую татику РФ

16:26

Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

16:15

Зеленский сделал первое заявление о разрешении США бить по России

Реклама
16:03

Замучили почти до смерти: из плена вернулась молодая следователь Марьяна ЧечелюкФотоВидео

16:00

Почему небо синее: украинцы удивили ответом на школьный вопрос - до слезВидео

16:00

Наташа Королева призналась в своей неспособности иметь детейВидео

15:39

Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленныхФотоВидео

15:38

В Украине резко вырастут цены на бензин и газ: в парламенте приняли решение

15:23

Секретная добавка гарантирует урожай: когда и как пересаживать клубникуВидео

15:14

Удары Украины оружием Германии по России: на какое расстояние можно будет бить

15:12

Бывший Анастасии Заворотнюк отвратительно поступил, узнав о смерти актрисы

15:09

Не сумасшедший, а опасный: Зеленский рассказал, чего следует ждать от Путина

15:03

Отрастил бороду и похудел: Альбина Джанабаева показала фото с Валерием Меладзе

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять