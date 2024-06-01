РФ будет давить на 3 направлениях: эксперт оценил угрозу наступления на Сумщине

Российские оккупанты в ближайшие месяцы будут давить на позиции украинских войск сразу на нескольких направлениях. Прежде всего, на севере и востоке Харьковщины, на Сумском направлении и на Донбассе. Об этом в интервью Главреду рассказал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
По его словам, на Донбассе давление сохранится, там россияне по-прежнему будут пытаться наступать.
"В направлении Харьковской и Сумской областей продолжатся попытки недонаступлений. Ведь, согласитесь, захват в Харьковской области нескольких приграничных сел и частично Волчанска (до основания при этом разрушенного), явно не выглядит грандиозным успехом группировки "Север", которая не претерпела каких-то значительных переформатирований", - сказал он.
Военный эксперт отмечает, что части, которые ранее прикрывали границу, были реорганизованы в группировку "Север". Однако эта группировка не была усилена, например, танковой дивизией.
Российские оккупанты просто назначили командующим печально известного генерала Лапина, которого критиковали за поражения войск РФ в Харьковской области и потерю Лимана осенью позапрошлого года. Чтобы избежать уголовного дела на фоне чисток в Минобороны, Лапин решил себя зарекомендовать и повел свои войска в бой, добавляет Ауслендер.
"Какой результат, нам уже известно", - резюмировал журналист, израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
Смотрите видео, в котором Ауслендер рассказал о целях наступления РФ на севере Харьковской области:
Кто такой Сергей Ауслендер
Сергей Ауслендер - израильский военный эксперт, корреспондент, журналист, писатель и телеведущий. Работал журналистом во время Первой и Второй чеченских войн и в других горячих точках.
Автор канала на YouTube и Telegram-канала Война с Ордой. Тематика каналов - война в Израиле, война России и Украины.
Наступление РФ на Харьковщине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российская оккупационная армия может попытаться повторить в Сумской области операцию, подобную той, что была в Харьковской области, но о захвате Сум, Харькова или Киева речь не идет. Об этом заявил израильский военный эксперт Сергей Ауслендер.
Руководство Харьковской области приняло решение о принудительной эвакуации определенных категорий населения из нескольких населенных пунктов в Золочевской громаде, поскольку на этом направлении возможно новое наступление российских оккупантов. Об этом сообщил председатель местной территориальной общины Виктор Коваленко.
Украинские защитники сейчас контролируют более 70% Волчанска в Харьковской области. ВСУ не позволяют оккупантам закрепиться в городе, враг подтягивает резервы. Об этом рассказал представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.
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