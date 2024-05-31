Кабмин резко поднял тариф на электроэнергию для населения: сколько придется платить

Тариф на электроэнергию для бытовых пользователей вырастет с 1 июня 2024 года и составит 4,32 грн/кВт, отмечает журналист Николай Топалов.

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В Украине резко подняли тариф на электроэнергию / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Правительство приняло решение о повышении единого тарифа на электроэнергию для населения. О том, каким будет тариф на элекроэнергию с 1 июня сообщил журналист Николай Топалов в своем Телеграмме со ссылкой на решение Кабмина.

Отмечается, что с 1 июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт .

С начала июня единый тариф на электроэнергию для населения будет составлять 4,32 грн/кВт. Это последний день действия ПСО (возложение специальных обязанностей) на рынке электроэнергии. Если бы правительство не приняло никакого решения, тарифы с 1 июня повысились бы до уровня, составляющего около 8 грн за кВт*ч.

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По данным источников "Экономической правды", новый тариф будет действовать с 1 июня 2024 года до конца апреля 2025 года, что составляет менее года. Также произошли изменения для индивидуальных и коллективных бытовых потребителей, проживающих в жилых домах (включая дома гостиничного типа) и имеющих электроотопительные установки:

до 2000 потребленных кВт в месяц - 2,64 грн/кВт

свыше 2000 кВт в месяц - 4,32 грн/кВт

Удары России по Украине и отключения света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Повышение тарифов в Украине - какие будут тарифы с 1 июня

Напомним, как ранее сообщал Главред, в начале лета в Украине не ожидается дефицита топлива, в частности бензина, и соответствующего повышения цен. Об этом сообщил Александр Хмелевский в эксклюзивном комментарии "Главреду".

С 1 июня 2024 года тариф на газ в Украине останется неизменным. Поставщики газа решили продлить действующие цены. У "Нафтогаза Украины" 1 кубометр газа будет стоить 7,96 грн.

По данным Госкомстата, за прошлый год, с апреля 2023 по апрель 2024, цены на коммунальные услуги в Украине выросли в целом на 12,9%. В частности, стоимость электроэнергии повысилась на 69,7%, тогда как цены на некоторые услуги ЖКХ остались неизменными. Тариф на услуги по управлению многоквартирными домами вырос на 5,1%, содержание и ремонт жилья подорожали на 3,2%, а уборка мусора - на 1,6%.

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