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Тариф на газ в Украине: придется ли украинцам раскошеливаться на кубометры в июне

Дмитрий Видоменко
20 мая 2024, 12:20
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В Украине с 1 июня тариф на газ не изменится. С мая поставщики голубого топлива приняли решение продлить действующие цены
Газ, монета
Тариф на газ в Украине - сколько будет стоить в июне? / коллаж Главред, фото УНИАН

В Украине с 1 июня 2024 года тариф на газ не изменится. С мая поставщики "голубого топлива" приняли решение продлить действующие цены. У "Нафтогаза Украины" 1 кубометр будет стоить 7,96 грн. Об этом сообщает портал "ГазПравда".

В зависимости от поставщика стоимость 1 кубометра газа удет колебаться в пределах от 7,70 до 9,99 грн. Свои годовые предложения газоснабжающие компании не изменили. Такие тарифы будут действовать, по крайней мере, до конца апреля 2025 года. В то же время два небольших поставщика ("Эру Людям" и "Галнефтегаз") на своих сайтах в качестве конечной даты действия годовой цены указали август нынешнего года.

98% украинцев являются клиентами газоснабжающей компании "Нафтагаз Украины" и покупают природный газ по гарантированной цене 7,96 гривны за кубический метр.

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Но, как сообщают в госкомпании, меньше за газ могут платить те, кто вовремя рассчитывается за него. Размер возможной скидки колеблется в районе 1%. Для того, чтобы его получить, нужно с помощью онлайн-сервиса заплатить газ до 15 числа. То есть если до 15 марта заплатить за газ, который вы использовали в феврале, то в платежке в апреле (за март) будет скидка в размере 1%.

Что такое "Нафтогаз Украины"?

"Нафтогаз Украины" — государственная компания Украины по добыче, транспортировке и переработке нефти, а также и природного газа, сообщает "Википедия".

Коммунальные услуги в Украине

Напомним, прошедший год в Украине ознаменовался значительным ростом цен на коммунальные услуги. В 2023 году ощутимо для всех возрасли в цене жилищно-коммуналные услуги. В целом их стоимость увеличилась за 12 месяцев на 13%. Об этом сообщили в Госстате.

При этом, в Украине на скидку в размере 50% от стоимости коммунальных услуг имеют право вдовы погибших украинских бойцов. Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонду Украины. Такая норма содержится в статье 15 закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

К тому же, Александр Хмелевский в комментарии Главреду сообщил, что до конца отопительного сезона 2023/2024 повышения основных коммунальных тарифов не ожидается. Но вот после, буквально ближе к маю-июню, скорее всего в Украине поднимут тариф на электричество.

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