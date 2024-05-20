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Тарифы на коммуналку: будет ли повышение цен на свет летом-2024

Дмитрий Видоменко
20 мая 2024, 10:01
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Летом нынешнего года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, по всей вероятности, может вырасти - с нынешних 2,64 грн/кВт до 3,50 грн/кВт.
Тариф, свет
Будет ли повышение цен на свет летом-2024? / коллаж Главред, фото УНИАН

Летом нынешнего года тариф на электроэнергию для населения может вырасти с 2,64 грн за киловатт-чат до 3,50 грн за киловатт-час. В Министерстве энергетики Украины ожидают, что в рамках подготовки к следующему отопительному сезону летом придется повысить тарифы на электроэнергию.

"Мы сейчас активно готовимся, активно рассчитываем в том числе те ресурсы, на которые мы можем полагаться в подготовке к следующему отопительному сезону. И очевидно, что незначительное повышение тарифа все-таки произойдет. Просто сейчас решение еще не принято. Продолжаются дискуссии, расчеты, но скорее всего это произойдет", — заявляла в эфире единого телемарафона заместитель министра энергетики Украины Светлана Гринчук.

В то же время директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко утверждал, что если летом 2024 года будет повышение тарифа на электроэнергию для населения, то оно будет незначительным. И, якобы, нынешний тариф (2,64 грн за киловатт) либо в июне, либо в июле может вырасти до 3,50 грн за киловатт.

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Кроме того, эксперт убежден, что летом-2024 все же не будет повышения тарифа до рыночного уровня. А, с учетом распределения, поставки и передачи высоковольтными сетями рыночный тариф на свет должен составлять 6 грн за киловатт.

Что такое Министерство энергетики?

Министерство энергетики Украины обеспечивает формирование и реализует государственную политику в электроэнергетическом, ядерно-промышленном, угольно-промышленном, торфодобывающей, нефтегазовом и нефтегазоперерабатывающих комплексах; формирование и реализацию государственной политики в сфере эффективного использования топливно-энергетических ресурсов, энергосбережения, возобновляемых источников энергии и альтернативных видов топлива (кроме обеспечения энергоэффективности зданий и других сооружений) и в сфере надзора (контроля) в области электроэнергетики и теплоснабжения, сообщает "Википедия".

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Напомним, как ранее сообщал Главред, Россия в середине весны устроила масштабную атаку на энергетическую систему Украины. Из-за ракетных обстрелов введены графики аварийных отключений по областям страны.

Руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отметил, что восстановление поврежденных объектов энергосистемы украинцам придется финансировать за собственные средства.

Ситуация с поставками электроэнергии в Харькове остается критической, но есть возможности улучшить ее в ближайшее время. Жителям Одессы, Хмельницкого и Кривого Рога рекомендуется экономить электроэнергию. Об этом сообщил председатель правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий.

Позднее замминистра энергетики Украины Светлана Гринчук в эфире телемарафона заявила - финальное решение еще не принято, однако, вероятно, электричество для бытовых потребителей в стране все-таки подорожает.

По ее словам, повышение тарифа необходимо для того, чтобы Украина прошла через отопительный сезон 2024/2025.

"Мы обсуждаем в том числе повышение тарифов", – сказала чиновница, говоря о состоянии энергосистемы Украины после российских атак.

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