Мама 2 года не видела ребенка: появились трогательные видео с возвращением пленных

Украина в пятницу, 31 мая, вернула домой из российского плена еще 75 военнопленных. Среди них - представители Вооруженных сил Украины, Нацгвардии, пограничники, а также четверо гражданских.
Появились трогательные кадры, как украинцев, вернувшихся из плена, встречали дома - с украинскими флагами, объятиями и слезами. Соответствующее видео опубликовал омбудсман Украины Дмитрий Лубинец.
Смотрите видео, как в Украине встречали украинцев, возвращенных из плена:
Также Лубинец показал встречу мамы-военнопленной и ее сына Димы, которые не виделись более двух лет. Военная попала в плен с "Азовстали".
"Сегодня во время обмена мальчик Дима встретился с мамой, которая вернулась домой из плена. Женщина находилась на "Азовстали", теперь она впервые за долгое время обняла своего сына! Это настоящий подарок для Дмитрия, ведь 24 мая у мальчика был день рождения. И его, и маму переполняют эмоции. Невозможно сдержать слез, глядя на это видео", - отметил омбудсмен.
Он рассказал, что Дмитрия вернул домой офис омбудсмена из временно оккупированных территорий Украины. Маму мальчика хотели незаконно осудить россияне, пока она находилась в плену.
Смотрите видео встречи военной, которая вернулась из плена, со своим сыном:
Ранее в РФ заявили о прекращении обмена пленными с Украиной. При этом в России отметили, якобы обмен военнопленными остановили несколько месяцев назад, и цинично обвинили в этом Украину.
Также недавно президент Украины Владимир Зеленский поднял на Ставке вопрос о пленных. Он провел важное заседание Ставки, на котором обсудил ситуацию на фронте и вопрос о возвращении пленных.
В пятницу, 31 мая, Украина вернула из российского плена 75 граждан. Владимир Зеленский отметил, что Украина прилагает максимум усилий для поиска и возвращения всех украинских граждан из российского плена.
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