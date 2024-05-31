"Повышенная опасность для 1 города Украины": что задумала устроить Россия - прогноз

Ближайшая неделя для Украины будет опасной. Как говорит астролог Ангелина Вакулина, Киеву стоит ожидать удара.

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Астролог Ангелина Вакулина дала прогноз для Украны на ближайшие дни / Фото Главред

Россия задумала устроить массовый обстрел столицы Украины. После продолжительных обстрелов Харькова и уничтожения города оккупанты хотят начать обстрел Киева. Об это рассказала астролог Ангелина Вакулина, передает Главред.

"В ближайшие дни/неделю повышенная опасность для Киева и Киевской области", - отметила астролог.

По ее словам, последствия могут быть очень страшными.

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Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Разрушение ЖК или "прилет" на территорию большого ЖК. Карты показывают крупный ЖК в центре. Возможно это Бизнец центр", - говорит астролог Вакулина.

Также астролог подчеркнула в прогнозе, что не стоит игнорировать тревогу и западной Украине.

"Западная Украина. Вокзалы, больницы, рестораны. В ближайшие дни не игнорируем тревогу", - говорит астролог Вакулина.

"Очень нехорошие провокации готовятся со стороны Беларуси. Стоит выехать из приграничных регионов Чернигова, Запорожья и Сум. Если местные власти рекомендуют эвакуироваться именно в вашем городе, то уезжайте хотя бы на лето", - добавила астролог.

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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