"Повышенная опасность для 1 города Украины": что задумала устроить Россия - прогноз

Россия задумала устроить массовый обстрел столицы Украины. После продолжительных обстрелов Харькова и уничтожения города оккупанты хотят начать обстрел Киева. Об это рассказала астролог Ангелина Вакулина, передает Главред.
"В ближайшие дни/неделю повышенная опасность для Киева и Киевской области", - отметила астролог.
По ее словам, последствия могут быть очень страшными.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Разрушение ЖК или "прилет" на территорию большого ЖК. Карты показывают крупный ЖК в центре. Возможно это Бизнец центр", - говорит астролог Вакулина.
Также астролог подчеркнула в прогнозе, что не стоит игнорировать тревогу и западной Украине.
"Западная Украина. Вокзалы, больницы, рестораны. В ближайшие дни не игнорируем тревогу", - говорит астролог Вакулина.
"Очень нехорошие провокации готовятся со стороны Беларуси. Стоит выехать из приграничных регионов Чернигова, Запорожья и Сум. Если местные власти рекомендуют эвакуироваться именно в вашем городе, то уезжайте хотя бы на лето", - добавила астролог.
Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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