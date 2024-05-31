Не сумасшедший, а опасный: Зеленский рассказал, чего следует ждать от Путина

Российский диктатор Владимир Путин является опасным. Вероятно, он не остановится в Украине, если сможет победить в этой войне, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Глава нашего государства отметил, что в случае победы России в Украине, Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, напав на другие страны.
"Это настоящая третья мировая война. Я не думаю, что Путин сумасшедший. Он опасен. Это гораздо страшнее. Вы видите, он не остановится", - подчеркнул Зеленский в в в интервью The Guardian.видео дня
Он также добавил, что российские солдаты даже использовали те же самые маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.
Зеленский не забыл упомянуть и о переговорах с Россией. Президент Украины отметил, что они нереальны, а мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку Путин нарушит любую договоренность, и ему "нельзя верить".
Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, России все равно на то, сколько гибнет оккупантов на фронте. Ни одна цифра не станет красной линией, которая остановит войну.
В то же время, если Украина получит разрешение бить западным оружием по территории страны-агрессора России и будет наносить удары по крайней мере на 300-400 километров, это даст нашему государству преимущество в войне.
Сейчас нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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