Не сумасшедший, а опасный: Зеленский рассказал, чего следует ждать от Путина

Зеленский рассказал, что российские солдаты даже использовали те же маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев.

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Владимир Зеленский резко высказался о Путине / коллаж: Главред, фото: Офис президента, скриншот

Российский диктатор Владимир Путин является опасным. Вероятно, он не остановится в Украине, если сможет победить в этой войне, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Глава нашего государства отметил, что в случае победы России в Украине, Путин стремился бы еще больше изменить границы Европы, напав на другие страны.

"Это настоящая третья мировая война. Я не думаю, что Путин сумасшедший. Он опасен. Это гораздо страшнее. Вы видите, он не остановится", - подчеркнул Зеленский в в в интервью The Guardian. видео дня

Он также добавил, что российские солдаты даже использовали те же самые маршруты, что и гитлеровская армия, чтобы захватить Киев и продвинуться вглубь Украины.

Зеленский не забыл упомянуть и о переговорах с Россией. Президент Украины отметил, что они нереальны, а мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку Путин нарушит любую договоренность, и ему "нельзя верить".

Война в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, России все равно на то, сколько гибнет оккупантов на фронте. Ни одна цифра не станет красной линией, которая остановит войну.

В то же время, если Украина получит разрешение бить западным оружием по территории страны-агрессора России и будет наносить удары по крайней мере на 300-400 километров, это даст нашему государству преимущество в войне.

Сейчас нет никаких признаков того, что Путин намерен прекратить войну против Украины. Наоборот, наблюдается активизация действий российских оккупантов, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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