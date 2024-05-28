'Чтобы война не шла десятилетия': Зеленский назвал два варианта победы Украины

Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее, но справедливо, сказал Владимир Зеленский.

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Зеленский назвал два пути победы Украины в войне / коллаж: Главред, фото: Офис президента

Украина должна победить Россию с помощью оружия. Но параллельно есть предложенный дипломатический путь - саммит мира, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Если мы хотим справедливости, то обязательно Украина должна победить. Но я хочу без громких заявлений", - сказал он на пресс-конференции в Брюсселе.

Президент Украины добавил, что сложно побеждать только оружием.

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"Мы должны знать, что Украина очень хочет, чтобы война закончилась как можно быстрее, но справедливо. Поэтому оружие нужно, чтобы нас не разрушили до основания, чтобы нас не оккупировали, нам надо отбиваться от этого зла", - отметил он.

Зеленский также напомнил, что сегодня Россия не одна, потому что идет открытая поставка оружия от Ирана.

"Идут поставки оружия артснарядов и ракет от Северной Кореи. И есть некоторые вещи, о которых мы публично не говорим, но мы видим эти поставки, видим от наших разведок и не говорим, пока не будет 100% фактов о поставках от того или иного государства российскому злу", - добавил он.

Как отметил Владимир Зеленский, "параллельно с этим мы должны идти дипломатическим путем, чтобы война не шла десятилетия. Дипломатический путь мы предложили - это саммит мира".

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15-16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о настоящем уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должны обсудить формулу Зеленского - завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Глобальный саммит мира - последние новости

Напомним, Офис президента анонсировал проведение первого Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. В мероприятии должны принять участие лидеры государств всех континентов. Цель саммита - обсуждение механизмов для завершения развязанной Россией войны против Украины и объединение мира вокруг формулы мира Киева, основанной на Уставе Организации объединенных наций.

В то же время, Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить непосредственное участие президента Америки Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.

Стоит добавить, что по словам Владимира Зеленского, Россия будет пытаться сорвать саммит мира по Украине в Швейцарии в июне.

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