В Китае ответили на предложение об участии в Саммите мира и выдвинули условие

В КНР заявили о том, что якобы придерживаются "справедливой и объективной позиции".

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В Китае сделали заявление по поводу участия в Саммите мира / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

В Китае прокомментировали предложение об участии официальной делегации Пекина в мирном саммите по инициативе президента Владимира Зеленского, проведение которого намечено на июнь в Швейцарии.

Как заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин во время пресс-конференции, КНР выступает за конференцию с "равным участием всех сторон", которую будут признавать Украина и страна-агрессор РФ.

По ее словам, якобы придерживался "справедливой и объективной позиции" и дескать работал над продвижением мирных переговоров.

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Официальный представитель МИД Китая говорит, что Пекин поощряет мирное урегулирование войны, которую в КНР называют "кризисом". Уточняется, что Китай готов поддерживать связь с международным сообществом по продвижению "политического урегулирования кризиса".

"Пока мне нечем поделиться по этому поводу", - добавила Мао Нин отвечая на вопрос, отправит ли Китай делегацию на Глобальный саммит мира.

Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно 15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов. "Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства. На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления. Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.

Саммит мира в Швейцарии - последние новости по теме

Ранее Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, в Швейцарии.

Также Зеленский сказал, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. По словам президента, перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его.

/ Инфографика: Главред

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