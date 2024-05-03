Принуждение России к миру: в чем суть формулы Зеленского и чего ждать от Саммита мира

Украине нужна сильная позиция на поле боя, чтобы инициативы, направленные на установление мира, получили шансы на поддержку как Запада, так и Глобального Юга.

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Украина будет готова к переговорам с Россией, но только на своих условиях / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Офис президента анонсировал проведение первого Саммита мира, который состоится в Швейцарии 15-16 июня. В мероприятии должны принять участие лидеры государств всех континентов. Цель саммита – обсуждение механизмов для завершения развязанной Россией войны против Украины и объединение мира вокруг формулы мира Киева, основанной на Уставе Организации объединенных наций.

Украина давно допускает сценарий окончания войны дипломатическим путем, однако договориться о чем-либо с Россией невозможно. Киев настаивает на справедливом мире: договоренности должны включать прекращение огня, восстановление территориальной целостности и суверенитета страны в рамках международно признанных границ 1991 года и привлечение России к ответственности за ее преступления, а Москва – на капитуляции украинского государства, с сохранением Кремлем контроля над оккупированными территориями и отсутствием реальных гарантий безопасности для Украины.

Киев делает ставку на дипломатию как на параллельный трек, который должен заставить Москву пойти на мир на выгодных Украине условиях. Но для этого Украине нужна устойчивая военная и политическая поддержка как Западного мира, так и Глобального Юга.

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Что такое формула Зеленского, как выглядит мирный план Украины, приедет ли на саммит представитель Китая и на каком этапе Россия будет подключена к переговорам – разбирался Главред.

Почему провалились прямые переговоры Украины и России

Полномасштабное нападение на Украину – самый отчетливый сигнал того, что Россия не собиралась и не собирается вести с Киевом никаких реальных переговоров. Уже в первые дни большой войны Москва "предлагала" Киеву капитуляцию, которая была решительно отвергнута.

Запланированный блицкриг провалился и Россия начала свои попытки "сохранить лицо". Стороны пытались найти точки соприкосновения, но безрезультатно. Украина не получала никаких гарантий безопасности, а Россия пыталась продвинуть свой "сценарий" ликвидации украинской государственности.

30 сентября 2022 года Кремль поставил точку на переговорах, когда Путин объявил об аннексии Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Причем как на тот момент, так и сейчас, российские оккупанты полностью не контролируют регионы, которые вписали в свою Конституцию.

В ответ президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО: Украина не будет вести переговоры с Владимиром Путиным. Киев готов только к реальному и справедливому диалогу, к чему не готова Москва и по сей день.

"Они (россияне, - ред.) действительно почти до последнего надеялись, что дожмут нас до подписания такого соглашения, чтобы мы взяли нейтралитет. Это было самое большое для них дело. Они готовы были закончить войну, если мы возьмем – как Финляндия когда-то – нейтралитет и дадим обязательства, что мы не будем вступать в НАТО. Фактически ключевой пункт был этот. Все остальное – косметические и политические "приправки" о денацификации, русскоязычном населении и бла-бла-бла", - говорил глава делегации Киева Давид Арахамия, подчеркивая, что никаких гарантий соблюдения россиянами даже таких договоренностей не было.

После этого появлялись "мирные инициативы" от Бразилии, Ватикана, стран Африки и Китая. Все они подозрительным образом не учитывали проблему вывода российских войск из Украины и возвращения оккупированных территорий под контроль Киева.

Формула мира Зеленского

Владимир Зеленский 15 ноября 2022 года на саммите Большой двадцатки в Индонезии представил свой план справедливого завершения войны России и Украины. Формула мира появилась под аккомпанемент так называемых жестов доброй воли, когда армия молниеносно освободила от российских войск почти всю Харьковскую область, Херсон и правобережье Херсонщины.

Формула Зеленского предусматривает завершение войны на базе устава ООН. На Генеральной ассамблее 23 февраля прошлого года инициативу поддержало 141 государство. Разумеется, кроме России, ее сателлитов и "нейтральных стран".

Как выглядит формула Зеленского

Предложение Зеленского предусматривает 10 пунктов:

Радиационная и ядерная безопасность;

Продовольственная безопасность;

Энергетическая безопасность;

Освобождение всех пленных и депортированных (в том числе украинских детей);

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности и мирового порядка;

Вывод российских войск и прекращение боевых действий;

Возвращение справедливости;

Противодействие экоциду;

Недопущение эскалации;

Фиксация окончания войны.

Украина предлагает прекратить огонь, провести обмен пленными и депортированными, создать механизмы недопущения войны в будущем и документально зафиксировать окончание войны с РФ.

Обязательное условие Украины – вывод всех российских войск с украинских территорий и возвращение к границам 1991 года.

Что сказано в Уставе ООН

Здесь следует обратить внимание на пункт 3 статьи 2, где сказано, что все государства, которые состоят в ООН, не должны применять силу против территориальной целостности и независимости других государств.

"Все Члены Организации Объединенных Наций воздерживаются в их международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности или политической независимости любого государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями Объединенных Наций", - сказано в документе.

Украина требует от России уважать принципы ООН и международного права.

Чего ожидать от саммита в Швейцарии

Киев работает над тем, чтобы саммит был действительно глобальным, сказал президент Владимир Зеленский.

"Наша команда сейчас, а вместе с ней и команды ключевых партнеров работают, чтобы Саммит стал действительно глобальным. Точно можем сказать: все континенты будут представлены — разные части мира, разные взгляды на глобальное развитие", - заверил гарант.

Глава государства надеется, что мероприятие станет отправной точкой к справедливому миру.

"Мировое большинство должно принудить Россию к миру и может это сделать. Именно в июне может начаться путь к справедливому миру", - считает Зеленский.

Мирный саммит должен "совместно определить дорожную карту относительно того, как привлечь обе стороны к будущему мирному процессу" – рассказали в МИД Швейцарии, анонсируя мероприятие в Бюргенштоке.

Ожидается прибытие 160 делегаций мировых государств, которые примут участие в консультациях.

Также в Берне отметили, что России на мероприятии не будет. Впрочем, на определенном этапе представитель Москвы все-таки появится.

"Россия на данном этапе не приглашена…Швейцария всегда проявляла открытость относительно приглашения России на этот саммит. Однако Россия неоднократно и также публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите. Саммит в Швейцарии призван начать мирный процесс. Швейцария убеждена, что Россия должна быть вовлечена в этот процесс. Мирный процесс без России немыслим", - подчеркнули в ведомстве.

Россия будет на переговорах, но при двух условиях

Украина ожидает участия России в переговорах, правда, не в том формате, который хотели бы видеть в Москве.

Для того, чтобы стать субъектом процесса, Россия должна либо потерпеть поражение на поле боя, либо присоединиться после того, как участники Саммита мира примут концепцию дальнейшего развития событий, отметил в интервью Foreign Policy министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Первый − это успех на поле боя. Второй − это если у нас будет коалиция стран, которые разделяют одинаковые принципы и подходы. И поэтому этот саммит не имеет целью привлечь Россию − его цель в том, чтобы объединить страны, которые разделяют принципы и подходы, на которых будут строить дальнейшие действия.

А после этого может происходить коммуникация с Россией, и Россия может быть участником переговоров. Ведь вы правы: в итоге нельзя положить конец войне без участия обеих сторон", - очертил дипломат позицию Киева.

Кроме того, глава МИД Украины объяснил, почему на данном этапе не стоит разговаривать с Россией.

"Наш подход основывается на реалиях и опыте, который мы получили между 2014 и 2022 годами... Тогда у нас было почти 200 раундов переговоров с Россией в различных форматах, с посредниками и двусторонних. Но ничего не сработало. Все это закончилось полномасштабным вторжением. Поэтому мы знаем, что нет смысла садиться с Россией за стол переговоров, если нельзя гарантировать, что они будут действовать в духе доброй воли", - подчеркнул Кулеба.

Вряд ли стоит ожидать прорывов от саммита мира в Швейцарии, считает политолог, эксперт-международник Максим Несвитайлов. Однако Украина может сформировать условную команду поддержки и будет понятно, насколько искренне ряд стран относятся к планам Киева.

По его мнению, даже у стран-партнеров – США, Франции, Великобритании, и Германии – нет четкой и понятной позиции по поводу окончания войны.

"По крайней мере, нужно определенное в этом плане, наконец, сформированное понимание конечной цели, ведь мы сколько угодно можем говорить о красивых лозунгах и красивых обещаниях, но хотелось бы иметь больше какой-то конкретики", - полагает эксперт.

"Мы все делаем для того, чтобы Китай был"

Киев возлагает надежды на то, что Китай повлияет на позицию России. И это подтверждает заявление главы Офиса президента Андрея Ермака, который сказал: власти приложат максимум усилий, чтобы КНР приняла участие в саммите.

"Мы все делаем для того, чтобы Китай был. Китай очень важен, и постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все для того, чтобы Китай присутствовал", - заверил Ермак.

Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

Позиции Киева и Пекина расходятся в вопросе участия России в саммите, отметил журналист Виталий Портников. Украинская сторона считает, что Москва должна присоединиться к переговорам по факту принятых решений, а китайцы хотят видеть россиян в переговорах с первых дней.

"Поэтому главным расхождением в подходах к саммиту является украинское видение того, что российских представителей надо пригласить к участию в саммите уже после того, как руководители других государств наработают общий подход к формуле завершения войны", - подчеркнул Виталий Портников.

В целом, главная задача Украины – получить поддержку своих мирных инициатив не только от Запада, но и от стран Глобального Юга, которые пока что как минимум с осторожностью воспринимают планы Киева. При этом Украине к саммиту нужно добиться стабилизации ситуации на поле боя, чтобы дипломатический ход был подкреплен военными достижениями.

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