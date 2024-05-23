В США пока не знают, приедет ли Байден на саммит мира в Швейцарию

Соединенные Штаты Америки не могут подтвердить непосредственное участие президента Америки Джо Байдена в Глобальном саммите мира, который в июне состоится в Швейцарии.
Спикер Белого дома Джейк Салливан, отвечая на вопрос журналистов о том, собирается ли глава Белого дома посетить саммит, ответил, что на сегодняшний день он не может ничего анонсировать по поводу участия Байдена.
"Скажу только, что я лично участвовал в подготовке к этому саммиту, как и другие члены нашего правительства, и, как вы знаете, мы были ключевым игроком в продвижении видения мира, включающего суверенитет и территориальную целостность Украины и принципы, заложенные в Уставе ООН. Но сегодня я не могу делать никаких объявлений о поездке президента", — сказал представитель Белого дома.
Саммит мира в Швейцарии - последние новости
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров отметил, что страны-участники Глобального саммита мира планируют согласовать общую переговорную позицию по войне в Украине и передать ее России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин попытается помешать проведению Глобального саммита мира, в Швейцарии. По словам Зеленского, на этом мероприятии страны-участницы рассмотрят вопрос обмена пленными по формату "всех на всех", вопрос освобождения гражданских украинцев, которых незаконно удерживает Россия, а также вопросы ядерной и продовольственной безопасности.
Также Зеленский сказал, что Украину не подталкивают к переговорам с Россией, однако шлейф такой атмосферы в мире присутствует. Киев планирует по итогам Саммита мира получить механизм, направленный на решение вопросов безопасности, гуманитарной сферы, энергетики и судоходства. По словам президента, перед тем, как говорить с Москвой, нужно создать детальный план, согласованный с мировым сообществом, и проработать его.
Глобальный саммит мира в Швейцарии - что о нем известно
15–16 июня состоится первый Саммит мира для Украины. Местом его проведения станет Бюргеншток, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что к участию приглашены и ожидаются главы государств и правительств со всех континентов.
"Я уверен, что каждая миролюбивая страна заинтересована принять участие в саммите, ведь это имеет важное значение не только для Украины. Речь идет о глобальной роли каждой страны, а также о подлинном уважении к международному праву и мирному сосуществованию во всем мире", - заявил глава государства.
На саммите должна обсуждаться формула Зеленского – завершение войны Украины и РФ на условиях Киева. Россия должна вывести свои войска и понести ответственность за преступления.
Страна-агрессор Россия также планирует сорвать "саммит мира" летом. Согласно данным разведки, у России есть соответствующий план, который уже был передан западным лидерам и спецслужбам.
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