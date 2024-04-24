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Россия планирует сорвать "саммит мира" летом: Зеленский выпустил заявление

Яна Ставская
24 апреля 2024, 19:42
Президент указал, что имеет данные украинской разведки относительно намерений врага.
Россия планирует сорвать 'саммит мира' летом: Зеленский выпустил заявление
Саммит мира пройдет в Швейцарии в июне / Коллаж Главреда. Фото: ОП

Россия будет пытаться сорвать саммит мира по Украине в Швейцарии в июне, поделился президент Владимир Зеленский в разговоре с западными дипломатами в среду, 24 апреля.

Президент сослался на данные украинской разведки. По его словам, речь идет о "конкретном плане", как "уменьшить" количество стран-участниц саммита.

"У нас есть точная информация от разведки, конкретные данные, что Россия не просто хочет сорвать саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше", - рассказал Зеленский.

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Президент обещал поделиться всеми имеющимися разведданными с европейскими спецслужбами и лидерами.

"Мы поделимся с вами, уважаемые партнеры, на уровне дипломатов, разведок о конкретных планах и пунктах России. Мы должны работать в единстве ради справедливого мира", - подчеркнул Зеленский.

Инициированный Украиной Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток недалеко от города Люцерн. Швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung писала, что президент США Джо Байден, который планирует принять участие в саммите "Группы семи" в Италии 13-15 июня, может присутствовать на Глобальном саммите мира.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины - инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

Война в Украине - прогноз на весну-лето

В интервью ВВС глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте . Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года. Но эта ситуация будет не катастрофической.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

По мнению эксперта Ивана Киричевского, это заявление Буданова не стоит воспринимать как тревожный сигнал . Наоборот - представители военного командования намекают, что о намерениях врага есть все необходимые данные.

В материале Atlantic Counsil указывалось, что новое наступление РФ может совпасть или наложиться на предстоящий саммит НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, посвященный 75 годовщине. В частности, Путин может воспользоваться возможностью начать большое наступление во время саммита в Вашингтоне с целью унизить Альянс именно в тот момент, когда он будет отмечать три четверти века сдерживания имперских амбиций Москвы.

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