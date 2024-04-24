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Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о "тяжелом" мае: чего ждать

Яна Ставская
24 апреля 2024, 02:40
Кремль уже потерял "окно возможностей" для наступления, считает аналитик Иван Киричевский.
Эксперт дал оценку прогнозу Буданова о 'тяжелом' мае: чего ждать
На что намекал Буданов? Объяснение аналитика / Коллаж Главреда. Фото: Фейсбук Киричевского, УНИАН

Слова главы ГУР Кирилла Буданова о тяжелом мае - начале июня не стоит воспринимать как тревожный сигнал, отметил аналитик Defense Express Иван Киричевский. Наоборот - представители военного командования намекают, что насчет намерений врага есть все необходимые данные.

По мнению Киричевского, Кремль уже потерял "окно возможностей", которое ему позволяло взять желаемое на поле боя.

"У нас всегда есть варианты асимметричного ответа на действия врага, которые происходят со значительно меньшей затратой ресурсов, чем мы все могли представить", - пояснил аналитик, отметив недавние атаки БПЛА на объекты оккупантов на расстоянии 850 км от украинской границы.

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Кто такой Иван Киричевский

Иван Киричевский - журналист, эксперт Defense Express. Освещает темы украинско-российских отношений, ситуации в Беларуси, Польше, Азербайджане, Армении и других странах.

"Будет тяжелый период" - основное из заявления Буданова

В интервью ВВС глава разведки Кирилл Буданов недавно заявил, что Украину в ближайшее время ждет тяжелый период на фронте . Ситуация может обостриться в период середина мая - начало июня этого года. Но эта ситуация будет не катастрофической.

"Нас ждет достаточно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Но она не катастрофическая, это тоже надо понимать. Армагеддон не произойдет, как многие сейчас начинают говорить. Но проблемы с середины мая будут", - отметил он.

Новости с фронта - главное за 23 апреля

Сейчас россияне сосредоточили силу размером с дивизию на линии Бердичи - Новокалиново к северо-западу от Авдеевки. В ее составе - в основном четыре бригады Центрального военного округа Вооруженных сил РФ, отмечает Институт изучения войны.

Эти планы направлены на поддержку российской цели оперативного уровня, которая заключается в достижении административной границы Донецкой области через выход на город Покровск.

Кроме того, РФ может начать наземную операцию против Харькова позже этим летом. Но аналитики ISW оценивают вероятность наземного наступления российских оккупантов на Харьков как очень низкую, если Украина получит новую военную помощь от США.

Ситуация остается напряженной и в районе населенного пункта Очеретино. Российские оккупанты снова начали использовать отравляющие вещества против украинских военных. При этом эксперт BILD Юлиан Рёпке указывал на то, что российские войска продолжают продвижение вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и уже вошли в поселок.

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