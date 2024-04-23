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Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино

Юрий Берендий
23 апреля 2024, 17:15
По данным ВСУ, Силы обороны Украины продолжают контролировать большую часть поселка Очеретино Донецкой области.
Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино
Российские оккупанты продвинулись на 3 километра вглубь украинских позиций / Коллаж Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, Bild, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ситуация в районе населенного пункта Очеретино остается напряженной. Российские оккупанты снова начали использовать отравляющие вещества против украинских военных. Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" подполковник Назар Волошин.

Что известно о боях в Очеретино

По его словам, в попытках закрепиться в южной части населенного пункта Очеретино, российские военные применяют против подразделений Сил обороны весь имеющийся арсенал, в том числе и химическое оружие.

Однако, он отметил, что Силы обороны Украины продолжают контролировать большую часть поселка.

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"Южная часть населенного пункта находится под огневым контролем нашей артиллерии, принимаются исчерпывающие меры, направленные на выбивание противника из южной части Очеретино и стабилизацию ситуации на этом направлении", - сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

Есть ли угроза прорыва фронта в Очеретино

Эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке указывает на то, что российские войска продолжают продвижение вдоль железной дороги на 3 км вглубь украинских позиций и уже вошли в поселок Очеретино. Он подчеркивает, что фактически российские войска прорвали украинский фронт к северо-западу от Авдеевки.

"ВСУ несколько месяцев успешно держали оборону на этом направлении (зеленая линия на карте). Но теперь украинские защитники оставили позиции по неизвестной причине. Об этом сообщают и российские, и украинские военкоры. Причины ухода непонятны", - добавляет аналитик.

Есть ли угроза прорыва фронта: в ВСУ раскрыли детали боев за Очеретино
Фото: Bild

Рёпке отмечает, что российские источники пытаются завысить важность и масштабы этого прорыва.

Эксперт также указал, что для подкрепления в Очеретино уже была переброшена 47-я отдельная механизированная бригада ВСУ, которая вступила в бой с российским авангардом. Тяжелые бои начались за близлежащее село Новокалиново. Рьопке считает, что российские Вооруженные силы пытаются усилить прорыв и расширить свой плацдарм вокруг Очеретино.

Что говорят в 47 ОМБр о боях в Очеретино

На официальной странице 47-й отдельной механизированной бригады в Телеграме опровергли информацию об участии своих военнослужащих в боях за Очеретино.

Указано, что бойцы этой бригады продолжают удерживать определенные позиции в районе Бердичев, что под Авдеевкой, уже в течение двух месяцев. Ранее они также держали позиции в районе Степного, не допустив окружения Авдеевки в течение четырех месяцев. После этого российские оккупанты понесли чрезвычайные потери, как в живой силе, так и технике, и перегруппировались, изменив направление удара.

"Сейчас в публичной плоскости мы наблюдаем заявления, что 47-я бригада заняла позиции в Очеретино. Эта информация недостоверна, ведь воины не покидали свои боевые порядки в районе Бердичева. Але‼️ Наши экипажи Брэдли, танкисты и операторы ударных дронов всегда помогают смежным подразделениям. Видимо, увидев наши боевые машины на стыке с соседним подразделением и были сделаны такие выводы", - говорится в сообщении бригады.

Продвижение российских войск в Очеретино - данные DeepState

Аналитики группы DeepState сообщили, что по состоянию на 23 апреля российские войска смогли продвинуться в пределах населенного пункта Очеретино в Донецкой области.

"Карта обновлена. Враг продвинулся в Очеретино", - говорится в сообщении DeepState.

Ресурс DeepStateMap.Live

DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.

С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.

Телеграмм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграмм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022 года, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

Бои за Очеретино - наступление РФ в Донецкой области

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты, участвовавшие в штурме под Очеретино, по ошибке расстреляли целую группу своих сослуживцев, приняв их за членов Российского добровольческого корпуса (РДК), воюющего на стороне ВСУ. Об этом инциденте сообщил украинский блогер Денис Казанский.

Планы российской оккупационной армии на широкое наступление на позиции ВСУ к северо-западу от Авдеевки в Донецкой области могут быть ограничены передачей военной помощи США и стран Запада. Об этом говорится в отчете аналитиков американского Института изучения войны.

Во время атаки на Очеретино в Донецкой области российские оккупанты сбросили КАБ-500 на пятиэтажный жилой дом. Там произошли сильные разрушения. Об этом сообщил глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

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