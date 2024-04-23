'3 бригады прошли вперед': Нацгвардейцы совершили мощный прорыв на востоке

Генерал отметил, что пленные российские военные не могли понять, каким образом Силы обороны Украины смогли продвинуться в районе Серебрянского леса.

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Украинские военные вернули под свой контроль значительную часть территории / Коллаж Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap

Украинские военные силами нескольких бригад смогли продвинуться фактически без сопротивления в Серебрянском лесу и вернуть под контроль Украины часть территорий. Об этом в интервью LIGA.net рассказал командующий Нацгвардии, бригадный генерал Александр Пивненко.

Генерал объяснил "виртуозность командиров" украинского войска на примере успехов в районе Серебрянского леса.

"Россияне с сутки не могли понять, почему мы появились там, где нас не было. Подготовка проводилась максимально тайно, отвлекли их внимание. Три бригады прошли вперед. Сопротивления не было. Вернули часть территории. Пленные россияне не успели понять, что произошло", - рассказал он и подчеркнул, что это - "виртуозность командиров". видео дня

Он также отметил, что в Национальной гвардии Украины существует батальонно-тактическая группа, которая состоит из определенных подразделений бригад оперативного назначения и успешно отражает вражеские атаки.

"Она хорошо себя проявляет на одном из направлений, успешно отражает все наступления противника. Мало того, еще и отвоевывает у противника определенные территории", - рассказал он.

Что известно о Серебрянском лесу Серебрянский лес (Серебрянский заказник) - один из объектов природно-заповедного фонда Луганской области, ботанический заказник местного значения, сообщает Википедия. Ботанический заказник расположен в 8 км к юго-западу от города Кременная в Кременском районе Луганской области, на территории кварталов 110-113, 131 Серебрянского лесничества Государственного предприятия "Кременское лесоохотничье хозяйство". Во время российского вторжения через леса длительное время (с осени 2022 года) проходит линия фронта. Экосистемы заказника получили значительные повреждения в результате военных действий.

Ситуация на фронте - новое наступление РФ на Востоке

Напомним, как ранее сообщал Главред, в краткосрочной перспективе российские оккупанты могут перейти в наступление вглубь территории Украины по нескольким направлениям, заявил командующий Национальной гвардии Украины, бригадный генерал Александр Пивненко. Он не исключил вероятность наступления РФ на Харьков, Сумы, Часов Яр и на Запорожском направлении.

Ситуация вокруг Очеретино в Донецкой области остается очень сложной, и есть вероятность, что она может только ухудшаться, отметил военный эксперт Михаил Жирохов.

22 апреля Силы обороны Украины нанесли удар по левобережному району Мариуполя. По словам советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко, огонь от "хлопка" был потушен только ночью, а после этого раненых вывозили оттуда на грузовиках.

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