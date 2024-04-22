РФ бросает все силы на штурм: Зеленский раскрыл главную опасность на фронте

Врага подгоняют еще и положительные решения друзей Украины, подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский рассказал о ситуации на фронте / 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Офис президента Украины

Положительные решения друзей Украины подгоняют оккупантов, заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки верховного главнокомандующего.

"Был доклад главкома Александра Сырского. Оккупационная армия имеет задачу без учета собственных потерь демонстрировать хоть какие-то победы до 9 мая", - написал он в Telegram.

По словам главы государства, теперь врага подгоняют еще и положительные решения друзей Украины.

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"Нашим воинам сложно, но поступление необходимой помощи выровняет ситуацию. Именно поэтому поддержка конкретным оружием, которое есть у наших партнеров, необходима нам безотлагательно", – отметил он.

"Доклад министра обороны Рустема Умерова о контрактах с отечественными компаниями. Мы работаем над новым форматом соглашений, который, с одной стороны, не будет обременять военный бюджет, а с другой – гарантировать производителям долгосрочные обязательства государств"- написал Зеленский.

По его словам, она дал поручение на следующую Ставку "собрать все, что известно нашим разведкам о намерениях российских террористов уничтожать гражданскую инфраструктуру, и подготовить комплексный план дальнейших действий: усиление физической защиты, где это работает, перераспределение систем ПВО и децентрализации, где это возможно".

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