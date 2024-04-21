РФ нацелилась на два города: полковник назвал направления наступления оккупантов

РФ ежемесячно мобилизует до 30 тысяч человек, напомнил Алексей Гетьман.

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Российские оккупанты будут пытаться давить по всей линии фронта, а новое наступление РФ уже началось и только будет усиливаться, заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Если сказать о мобилизации 300 тыс. человек в РФ, то 200 тыс. у них почти готовы и могут быть присоединены, поэтому они пытаются создать две дополнительные армии, как говорил российский министр обороны Шойгу. Мы все ожидали и ожидаем, что враждебное наступление будет в конце мая — начале июня, но, скорее всего, это наступление уже началось", — подчеркнул он в эфире Эспрессо.

Офицер запаса пояснил, что РФ ежемесячно мобилизует до 30 тысяч человек, при этом враг будет постоянно пытаться прощупывать нашу линию обороны по всей линии фронта.

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"А где именно будут более мощные удары? Скорее всего там, где россияне уже наступают, — Часов Яр. Также это может быть Харьковское направление, потому что российский министр иностранных дел Лавров говорил, что это одна из приоритетных целей для их наступательных действий", – напомнил он.

Собеседник также не исключил, что РФ может попытаться атаковать Угледар, а также Купянско-Лиманское направление, особенно Купянск-Узловое.

"Может быть попытка протиснуться через Времен Яр к Константиновке, потому что это тоже железная дорога, которую мы активно используем. Кроме того, противник может попытаться у Роботиного отодвинуть наши войска от железной дороги Волноваха – Токмак – Мелитополь – Джанкой, которую использует для подпитки своей группировки "Днепр ". Ситуация тяжелая. Не стоит ожидать, что у нас есть время до 1 июня. Я уверен, что наступательные действия россиян уже начались и будут только усиливаться", — добавил Гетьман.

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