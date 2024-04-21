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РФ нацелилась на два города: полковник назвал направления наступления оккупантов

Алексей Тесля
21 апреля 2024, 02:30
РФ ежемесячно мобилизует до 30 тысяч человек, напомнил Алексей Гетьман.
российские оккупанты, украинские военные
/ Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Российские оккупанты будут пытаться давить по всей линии фронта, а новое наступление РФ уже началось и только будет усиливаться, заявил майор запаса НГУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман.

"Если сказать о мобилизации 300 тыс. человек в РФ, то 200 тыс. у них почти готовы и могут быть присоединены, поэтому они пытаются создать две дополнительные армии, как говорил российский министр обороны Шойгу. Мы все ожидали и ожидаем, что враждебное наступление будет в конце мая — начале июня, но, скорее всего, это наступление уже началось", — подчеркнул он в эфире Эспрессо.

Офицер запаса пояснил, что РФ ежемесячно мобилизует до 30 тысяч человек, при этом враг будет постоянно пытаться прощупывать нашу линию обороны по всей линии фронта.

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"А где именно будут более мощные удары? Скорее всего там, где россияне уже наступают, — Часов Яр. Также это может быть Харьковское направление, потому что российский министр иностранных дел Лавров говорил, что это одна из приоритетных целей для их наступательных действий", – напомнил он.

Собеседник также не исключил, что РФ может попытаться атаковать Угледар, а также Купянско-Лиманское направление, особенно Купянск-Узловое.

"Может быть попытка протиснуться через Времен Яр к Константиновке, потому что это тоже железная дорога, которую мы активно используем. Кроме того, противник может попытаться у Роботиного отодвинуть наши войска от железной дороги Волноваха – Токмак – Мелитополь – Джанкой, которую использует для подпитки своей группировки "Днепр ". Ситуация тяжелая. Не стоит ожидать, что у нас есть время до 1 июня. Я уверен, что наступательные действия россиян уже начались и будут только усиливаться", — добавил Гетьман.

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Ранее аналитики раскрыли, что происходит под Часовым Яром. Бои продолжались к востоку от Часового Яра возле Ивановского и к юго-востоку от Часового Яра возле Клещеевки.

Напомним, в ВСУ раскрыли опасность на фронте из-за "мощного рывка" россиян на Часов Яр. Захватчики аккумулируют свои силы на востоке Украины. Илья Евлаш заявил, что РФ рассматривают этот город как ключевой для продолжения наступления на Константиновку и Краматорско-Славянскую агломерацию.

Как сообщалось ранее, в ВСУ сделали заявление о наступлении России на Часов Яр. Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин. Украинские войска отбили вражеские штурмы.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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война России и Украины Алексей Гетьман
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