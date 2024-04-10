УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

Андрей Ганчук
10 апреля 2024, 17:03
Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин
ВСУ, войска РФ
Часов Яр под контролем ВСУ, атаки РФ отбиты - ОСГВ Хортица / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупантов агрессора России нет в Часовом Яру и его окрестностях, город полностью под контролем Сил обороны Украины. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник Назар Волошин.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что украинские войска отбили вражеские штурмы. Россияне атаковали небольшими группами на бронетехнике.

"Город контролируют подразделения ВСУ и Сил обороны. Российских войск в городе и окрестностях нет. Во время небольших штурмов со стороны вражеских микрогрупп на бронетехнике украинские войска их отвергли. Пока их возле города и в самом городе нет", - объяснил ситуацию Волошин.

видео дня

Также он уточнил, что за минувшие 24 часа войска РФ 14 раз совершили обстрелы населенных пунктов Донбасса.

"Сегодня (10 апреля) на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Раздолевка, Клищиевка, Андреевка, Часов Яр", - подчеркнул Назар Волошин.

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

Битва за Часов Яр – главные новости по теме:

Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр, говорил на тот момент спикер группировки войск Хортица Илья Евлаш. Российские оккупанты стремятся к оккупации города, с целью выхода на Константиновку и Славянско-Краматорскую агломерацию.

4 апреля войска РФ атаковали в направлении Часового Яра, считают аналитики американского Института изучения войны. Однако украинские войска не позволили им продвинуться ближе к городу.

Россияне наступали на Часов Яр с применением 30 единиц бронетехники, сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, враг хотел выйти на окраины города, но планы провалились.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

ВСУ Часов Яр войска России война России и Украины
Реклама

Главное за день

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:44 Украина
НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:23 Украина
Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

17:03 Украина
Все главные новости

Популярное

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой 19851

Путинист Киркоров слетел с катушек и публично поиздевался из Пугачевой

Россияне впервые применили танкенштейн для наступления: в Bild оценили тактику РФ 7728

Россияне впервые применили "танкенштейн" для наступления: в Bild оценили тактику РФ

Никто не должен этого делать : Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить 4004

"Никто не должен этого делать": Волкер назвал цели в РФ, по которым Украина не может бить

Российские НПЗ продолжают гореть 2531

Российские НПЗ продолжают гореть

Последние новости

17:44

Оккупанты взяли под контроль посадки между Тоненьким и Уманским - DeepState

17:39

Мокрая футболка и микро бикини: Кардашьян поразвлекалась на пляде

17:37

Наведет порядок: Алла Пугачева едет в Россию - причина

17:30

Раду Поклитару прокомментировал роман с Натальей Могилевской

17:24

Сын Шевченко в сборной Украины: тренер рассказал, что происходит

Тень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь УкраиныТень войны. Как Евразия готовится к Третьей мировой и какова участь Украины
17:23

НПЗ России - законные цели: в Украине ответили на просьбу США не бить по заводам РФ

17:15

Мясом там только пахнет: из чего делают сухой корм

17:03

Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

16:51

Почти половина украинцев готова доверить после войны власть партии военных - опро

Реклама
16:39

Удар по авиазаводу в России: появились кадры повреждения "особого" предприятия

16:22

Популярный ведущий впервые после развода показался с новой девушкой

16:06

Как отличить настоящий виски от подделки: что делать, чтобы не попасть впросак

15:57

В СМИ снова "заговорили" о мобилизации украинских женщин: что говорят власти

15:42

Сколько украинцев верит в победу и когда ее ждут: результаты опроса Центра Разумкова

15:40

Есть погибшие и раненые: РФ нанесла удары по Харьковщине, разрушена поликлиника

15:40

Температура резко снизится: на ряд областей Украины надвигается похолодание

15:33

Шикарный салат на Пасху: рецепт просто пальчики оближешьВидео

15:10

Будут стоять до конца: Терехов сделал прогноз насчет наступления РФ на Харьков

15:02

Ведущая шоу Танці з зірками беременна первенцемВидео

14:53

Резала и колола: российская актриса-путинистка Васильева изуродовала свое лицо

Реклама
14:51

"За" - 281 депутат: Рада поддержала законопроект о мобилизации осужденных

14:10

Падение вертолета Ка-27 в Крыму: в ВМС ВСУ назвали неожиданную причину

14:07

Штрафы до 204 тысяч и тюрьма за отказ от прохождения ВЛК: как Кабмин хочет ужесточить мобилизацию

13:42

Из-за боевых потерь: британская разведка раскрыла "хотелки" Кремля по мобилизации

13:30

Евровидение-2024: букмекеры выдали оптимистичный прогноз для Украины

13:11

Из-под завалов достали тела матери и ребенка: оккупанты ударили по дому в КонстантиновкеФото

13:10

Стратегический город под угрозой: РФ выбрала новую цель для наступления - офицер ВСУ

13:09

Изменял налево и направо: внук Елизаветы II расстался со своей избранницей

13:06

Суд в ЕС снял санкции с российских миллиардеров Авена и Фридмана

12:27

Как вовремя уйти на пенсию: что нужно сделать украинцам

12:22

Врач назвала эффективный метод, как быстро заснуть: такой способ удивитВидео

12:18

Обречен на провал: Зеленский назвал причины неудачи контрнаступления в 2023 году

12:09

Внук Пугачевой впервые публично показал свою позицию россиянам

11:51

Экипаж ранен или погиб: ВСУ уничтожили уникальный российский "танк-черепаху"Видео

11:43

Глава СБУ Малюк стал "целью № 1" Путина и Кремля - СМИ

11:37

Николаев - без света: что происходит

11:13

Лишь самые умные решат головоломку: нужно найти трофей 30 секунд

11:13

Украинка из "Звездных войн" рассказала, почему в США ей "запрещали" говорить на украинском

10:54

В Одессе прогремели два взрыва: воздушная тревога была в половине областей Украины

10:49

Китайский гороскоп на завтра 11 апреля: Драконы - плюнут на все, Тиграм - срыв

Реклама
10:48

Возвращение переплаты за газ: как украинцам вернуть деньги

10:46

Новый закон о мобилизации: кто имеет право на отсрочку в 2024 году - список

10:14

Как вырастить табак в домашних условиях и забыть о покупке сигаретВидео

10:07

"Мы не заинтересованы в фантастической идее": Зеленский оценил мирный план Трампа

10:07

Кейт Миддлтон приняла сложное решение

09:56

ВСУ перешли в контратаку и отбили позиции на важном участке фронта - ISW

09:56

Путинистку Шукшину полиция отправила в участок

09:41

ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-27

09:29

"РФ нашла наше слабое место": Селезнев назвал 2 причины продолжения наступления армией РФ

09:25

Гороскоп на завтра 11 апреля: Девам - расходы, Стрельцам - хорошая новость

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Персоны
Валерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новости
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Интересное
Тесты по картинкеГоловоломкиОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять