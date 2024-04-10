Прорвались ли войска РФ в Часов Яр: в ВСУ сделали заявление

Российские оккупанты атаковали позиции Сил обороны Украины небольшими группами на бронетехнике, но получили отпор, сказал подполковник Назар Волошин

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Часов Яр под контролем ВСУ, атаки РФ отбиты - ОСГВ Хортица / Коллаж: Главред, фото: 22-я ОМБр, скриншот Минобороны РФ (иллюстративное фото)

Оккупантов агрессора России нет в Часовом Яру и его окрестностях, город полностью под контролем Сил обороны Украины. Об этом заявил представитель оперативно-стратегической группировки войск Хортица, подполковник Назар Волошин.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что украинские войска отбили вражеские штурмы. Россияне атаковали небольшими группами на бронетехнике.

"Город контролируют подразделения ВСУ и Сил обороны. Российских войск в городе и окрестностях нет. Во время небольших штурмов со стороны вражеских микрогрупп на бронетехнике украинские войска их отвергли. Пока их возле города и в самом городе нет", - объяснил ситуацию Волошин. видео дня

Также он уточнил, что за минувшие 24 часа войска РФ 14 раз совершили обстрелы населенных пунктов Донбасса.

"Сегодня (10 апреля) на Бахмутском направлении нашими воинами отражены 29 атак в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Выемка, Раздолевка, Клищиевка, Андреевка, Часов Яр", - подчеркнул Назар Волошин.

Часов Яр Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины. Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях. Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Россияне совершили "мощный рывок" на Часов Яр, говорил на тот момент спикер группировки войск Хортица Илья Евлаш. Российские оккупанты стремятся к оккупации города, с целью выхода на Константиновку и Славянско-Краматорскую агломерацию.

4 апреля войска РФ атаковали в направлении Часового Яра, считают аналитики американского Института изучения войны. Однако украинские войска не позволили им продвинуться ближе к городу.

Россияне наступали на Часов Яр с применением 30 единиц бронетехники, сказал командир батальона ударных БпАК "Ахиллес" 92 ОШБр Юрий Федоренко. По его словам, враг хотел выйти на окраины города, но планы провалились.

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