Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

РФ будет действовать на тех направлениях, на которых мы не ожидаем, считает Александр Пивненко.

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Александр Пивненко не исключает попытку штурма РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/OleksandrPivnenko, Facebook/NGUmainpage

Вскоре противник может усилить намерения продвижения вглубь Украины по нескольким направлениям, заявил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

В интервью LIGA.net он не исключил вероятность наступления РФ на Харьков, Сумы, Часов Яр и на Запорожском направлении.

"У них мобилизация идет полным ходом. 30 тысяч человек в месяц они собирают спокойно. Не ощущают фактически потери человеческого ресурса и техники", - напомнил командующий Нацгвардией.

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По его мнению, если дать оккупантам РФ два-три года на отдых, они восстановятся и "ввалят по Украине с новой силой".

"Нам нужно удвоить их потери. Если бы мы в течение полугода их удваивали или утраивали, до конца года имели бы определенный результат", - уверен он.

Отвечая на вопрос о возможных планах наступления РФ, Пивненко добавил: "Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, которых мы не ожидаем Они способны действовать только классически. Два-три направления отвлекающие и одно – основное".

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Наступление России 2024 Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело". Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян. Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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