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Риск штурма Харькова и Сум: генерал предупредил о неожиданном направлении удара

Алексей Тесля
23 апреля 2024, 14:29
РФ будет действовать на тех направлениях, на которых мы не ожидаем, считает Александр Пивненко.
Пивненко
Александр Пивненко не исключает попытку штурма РФ / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/OleksandrPivnenko, Facebook/NGUmainpage

Вскоре противник может усилить намерения продвижения вглубь Украины по нескольким направлениям, заявил командующий Национальной гвардией Украины, бригадный генерал Александр Пивненко.

В интервью LIGA.net он не исключил вероятность наступления РФ на Харьков, Сумы, Часов Яр и на Запорожском направлении.

"У них мобилизация идет полным ходом. 30 тысяч человек в месяц они собирают спокойно. Не ощущают фактически потери человеческого ресурса и техники", - напомнил командующий Нацгвардией.

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По его мнению, если дать оккупантам РФ два-три года на отдых, они восстановятся и "ввалят по Украине с новой силой".

"Нам нужно удвоить их потери. Если бы мы в течение полугода их удваивали или утраивали, до конца года имели бы определенный результат", - уверен он.

Отвечая на вопрос о возможных планах наступления РФ, Пивненко добавил: "Да, противник будет делать неприятные для нас сюрпризы. Он будет действовать на тех направлениях, которых мы не ожидаем Они способны действовать только классически. Два-три направления отвлекающие и одно – основное".

Наступление РФ 2024 - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что РФ собирает ударный "кулак": превращает город-миллионник в "серую зону". Оккупанты РФ намерены превратить Харьков в "серую зону", непригодную для проживания гражданского населения, пишет британское издание The Economist.

Как сообщалось ранее, РФ "жестко" забрасывает Харьков бомбами. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что западные системы противовоздушной обороны Patriot сейчас должны находиться именно в Украине, чтобы впоследствии не пришлось их применять по всему восточному флангу НАТО.

Напомним, ранее Зеленский срочно посовещался с главами СБУ и ГУР. Президент обсудил ситуацию вокруг ударов врага по Харькову и восточным регионам Украины.

Наступление России 2024

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов прогнозирует, что РФ может пойти в наступление на фронте в ближайшие месяцы. По его словам, дать отпор врагу без военной помощи союзников Украине будет "катастрофически тяжело".

Военный эксперт, полковник запаса СБУ Михаил Притула считает, что оккупанты могут пойти в новое наступление. Многие не исключают продвижения в направлении Харькова. Постоянные обстрелы могут указывать на подготовку россиян.

Военный эксперт Михаил Самусь заявил, что РФ готовит новое наступление на май-июнь, поскольку собирает резерв из контрактников.

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