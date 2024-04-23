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Пакет на $60 млрд: оружие в Украину перебросят быстрее, в CNN узнали сценарий

Алексей Тесля
23 апреля 2024, 16:28
Артиллерийские снаряды будут одними из первых, которые будут доставлены в Украину.
Вооружение
ВСУ ждут поставок новой партии боеприпасов / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Republica, УНИАН

Ускорит доставку американской техники из пакета помощи США в Украину то, что большая ее часть находится уже на складах Германии и Польши.

Как пишет CNN со ссылкой на американский источник, знакомый с предоставлением военной помощи Украине, официальные лица в США не говорят об этом открыто.

Как уточняют авторы материала, артиллерийские снаряды будут одними из первых, которые будут доставлены в Украину.

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Журналисты отмечают, что после пересечения границы Украины необходимо будет доставить боеприпасы туда, где они нужны, как можно быстрее – но это все равно составит значительную логистическую проблему, учитывая огромное количество соответствующего вооружения.

Даже с быстрым одобрением нового пакета помощи преимущество, которое сейчас имеет Россия, не будет устранено немедленно, добавляют авторы материала CNN.

Помощь США Украине: последние новости по теме

Напомним, в США проголосовали за предоставление Украине самой большой помощи. В субботу, 20 апреля, Палата представителей поддержала законопроект о предоставлении помощи Украине. В рамках этой помощи Украина получит 60,84 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось о том, что президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь Украине. Президент Украины надеется, что законопроекты быстро будут поддержаны в Сенате, а затем подписаны Байденом.

Как сообщалось ранее, Сенат США готов рассмотреть законопроект о помощи Украине - стала известна дата голосования. Сенат США рассмотрит законопроект о помощи Украине, который был принят Палатой представителей, уже во вторник, 23 апреля.

Военная помощь Украине от США

США уже на протяжении нескольких месяцев не могут выделить новое финансирование для помощи Украине. Сенат Соединенных Штатов недавно поддержал законопроект, которым предусматривается предоставление Украине помощи в сумме 60 млрд долларов. Однако для вступления этого документа в силу нужно, чтобы его поддержала Палата представителей, а затем подписал президент США Джо Байден.

Спикер Палаты Представителей, республиканец Майк Джонсон намекнул, что не вынесет на голосование Палаты пакетный законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню, если не будет внесено изменений относительно границы с Мексикой. Джонсон заявил, что "неспособность этого пакета урегулировать безопасность границ США делает его неприемлемым в Палате представителей".

Руководители ключевых комитетов Палаты представителей Конгресса США и спикер Майк Джонсон работают над альтернативным законопроектом помощи Украине. Согласно планам, голосование может состояться в апреле, а невоенная часть поддержки должна стать кредитной. Залогом могут выступить замороженные российские активы.

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