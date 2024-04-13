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Дом разрушен до основания: россияне сбросили бомбу на 5-этажку в Очеретино

Ангелина Подвысоцкая
13 апреля 2024, 20:33
В результате вражеской атаки пострадал минимум один человек. Под завалами могут быть люди.
взрыв в Донецкой области
Россияне ударили авиабомбой по 5-этажке в Очеретино / Коллаж: Главред, фото: Донецкая ОГА, Донецкая областная прокуратура

Российские оккупанты атаковали Очеретино в Донецкой области. Россияне сбросили КАБ-500 прямо на 5-этажный жилой дом. Там сильные разрушения. Об этом заявил председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин.

Из-за попадания КАБа разрушена большая часть дома, этажи просто обвалились.

Уже известно о минимум одном пострадавшем человеке. Под завалами могут быть люди.

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"Поисковая операция пока невозможна из-за ситуации с безопасностью. Также на территории громады пострадало Нетайлово - там враг убил двух человек. В Кураховской громаде погибла жительница Новоселидовки. В Марьинской громаде 1 человек ранен в Красногоровке", - говорится в сообщении.

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что в результате российских обстрелов в Покровском и Волновахском районах погибли 3 человека, еще 4 - ранены. В селе Нетайлово и Новоселидовке погибли муж и жена, а также 66-летняя женщина.

В Очеретино спасатели деблокировали 43-летнюю женщину. Еще одна 90-летняя женщина была ранена, на момент удара она находилась во дворе частного дома.

"Враг совершил, вероятно, артиллерийские атаки и на г. Красногоровку и с. Богоявленка Волновахского района. Получили ранения 73-летняя пенсионерка, которая находилась в автомобиле, и 57-летний мужчина, который двигался по улице на мотоцикле", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовное дело по статье "Нарушение законов и обычаев войны".

Инфографика КАБ, инфографика
Что такое КАБы? / Инфографика: Главред

Что такое КАБы?

Управляемая авиационная бомба - один из видов авиационных боеприпасов, авиационная бомба, оснащенная для повышения точности попадания в цель аэродинамическими поверхностями и системой наведения, пишет Википедия.

Они являются одним из основных видов высокоточного оружия, поскольку сочетают высокую точность попадания и значительную мощность боевой части. Масса бомбы колеблется от 500 кг до 1500 кг.

Удары по Украине - последние новости по теме

Российские оккупанты в ночь на четверг и утром, 11 апреля, совершили очередной комбинированный удар по Украине с применением ударных дронов и ракет. Взрывы прогремели, в частности, в Киевской, Львовской и Харьковской областях.

В частности, захватчики нанесли не менее 10 ударов по критической инфраструктуре Харькова и области. В городе фиксировали перебои с электроснабжением.

Также во время этой атаки российские ракеты полностью разрушили Трипольскую ТЭС под Киевом. В результате российских ударов произошел масштабный пожар в турбинном цехе. Это одна из крупнейших теплоэлектростанций в Украине, которая подавала тепло в жилые дома и промышленные предприятия.

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война в Украине авиабомба вторжение России Донецкая ОГА
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