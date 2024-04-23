Ограничения консульских услуг для военнообязанных: в МИД дали разъяснения

В МИД дали ответ на распространенные вопросы о приостановлении предоставления консульских услуг определенным категориям граждан за рубежом.

https://glavred.info/ukraine/ogranicheniya-konsulskih-uslug-dlya-voennoobyazannyh-v-mid-dali-razyasneniya-10560056.html Ссылка скопирована

В МИД рассказали, когда возобновят предоставление консульских услуг / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, УНИАН

Приостановление предоставления консульских услуг мужчинам мобилизационного возраста в дипломатических учреждениях связано с принятием Верховной Радой нового закона о мобилизации. Об этом говорится на сайте украинского МИД.

Отмечается, что это решение, которое начало действовать с 23 апреля, является временным и возникло в связи с необходимостью решения вопросов, касающихся воинского учета граждан мобилизационного возраста, находящихся за рубежом, а также взаимодействия с другими ответственными органами государственной власти по решению технических аспектов, возникших при внедрении норм и положений указанного закона.

В МИД отметили, что все заявления, поданные гражданами Украины в консульские учреждения до 23 апреля, будут рассматриваться и обрабатываться в полном объеме.

видео дня

Работа консульской службы имеет четкое регулирование из-за большого количества подзаконных нормативных актов.

Министерство отметило, что временно не будут приниматься только новые заявления от определенной категории граждан согласно новому закону, поскольку срок их рассмотрения может превысить время до вступления в силу обновленной версии закона о мобилизации.

Указано, что МИД уже давно получило обязанность по ведению воинского учета - эти функции зарубежных дипломатических учреждений были возложены еще постановлением Кабинета Министров Украины от 7 декабря 2016 года.

Министерство также отметило, что ограничения не касаются случаев, когда услугу фактически получает не сам заявитель, а его несовершеннолетний ребенок или подопечное лицо.

Кроме того, мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые после обновления данных воинского учета в ТЦК имеют действительные военно-учетные документы, смогут воспользоваться консульскими услугами в полном объеме согласно действующему законодательству. В случае, если лицо мужского пола окажется в чрезвычайной ситуации (например, ДТП или стихийном бедствии) за рубежом, сотрудники консульской службы будут оказывать необходимую консульскую помощь в полном объеме в рамках действующего законодательства.

"Временные ограничения никоим образом не касаются предоставления консульской помощи в случае чрезвычайных ситуаций с гражданами Украины за рубежом. Они касаются только представления определенной категорией граждан заявлений на получение определенных консульских услуг в определенный период", - пояснил МИД.

В Министерстве иностранных дел отмечают, что после вступления в силу закона о мобилизации 18 мая 2024 года "процесс принятия и рассмотрения заявлений о совершении консульских действий будет продолжаться с учетом новых требований, вытекающих из положений закона".

Что известно о новом законе о мобилизации / Инфографика: Главред

Приостановление предоставления консульских услуг за границей - закон о мобилизации

Напомним, как ранее сообщал Главред, в Варшаве в паспортном центре возникли большие очереди после временного прекращения предоставления консульских услуг украинцам, в частности, мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

Украинцы этой возрастной категории временно не будут иметь возможности воспользоваться консульскими услугами дипломатических учреждений, сообщает ZN.UA со ссылкой на письмо первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

Ограничения касаются военнообязанных мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, включая тех, кто проживал и работал за рубежом до начала полномасштабного вторжения. Новый закон о мобилизации, который вступит в силу в середине мая, предусматривает, что такие граждане должны обновить свои военно-учетные данные в течение 60 дней.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред