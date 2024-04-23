Украина увеличила производство Нептунов в 10 раз - Forbes

Вскоре на фронте могут оказаться "сотни" этих ракет, отмечают журналисты.

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Нептун стал опаснее / Коллаж: Главред, фото: СНБО, Википедия

Украина увеличила производство ракет "Нептун", потопившие крейсер "Москва", в 10 раз, и уже испытывает на фронте ее модификации, говорится в материале Forbes.

Утверждается, что усовершенствованная версия "Нептунов" впервые была использована Украиной в августе 2023 года по батарее С-400 оккупантов в Крыму. Сейчас ее используют для атак на Черноморский флот и даже нефтебазы.

В материале отмечается, что Украина ускорила производство ракет в 10 раз, поэтому на фронте вскоре могут появится десятки, если не сотни "Нептунов", теперь бьющих не только в море, но и на суше.

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ПКР Нептун Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Предназначенная для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, передает Википедия. Разработана Киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой принимали участие предприятия Украины. Нептун отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Ракета Нептун была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года.

В комментарии 24 каналу спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук пообещал усиление ударов по российским войскам в Крыму.

"Кейсы со взрывами во временно оккупированном Крыму будут проходить и дальше. Там будут палаты, штабы, пункты базирования, нефтехранилища, корабли. Все это будет происходить, пока они (россияне) не покинут нашу территорию. Это мы можем пообещать", - отметил Плетенчук.

Каждый военный корабль России остается для Украины легитимной военной целью, подытожил Плетенчук.

Ракета "Нептун" - последние новости

Украина модернизировала "Нептун", которым била по, в частности, крейсеру "Москва" и поразила корабль россиян "Константин Ольшанский". Defense Express писал о "совершенно новых возможностях" этой ракеты.

В статье говорится о вероятном увеличении дальности поражения "Нептуном" - с 280 км до 400 км.

Кроме того, модернизированный вариант рассчитан для целей, которые находятся непосредственно в море, в бухтах или причалах.

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