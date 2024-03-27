Украинская ракета "Нептун" стала опаснее: что пишут в СМИ

"Нептун" за последние годы очень сильно развился и получил новые крайне важные возможности, пишут аналитики.

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На корабле Константин Ольшанский прогремел взрыв / Википедия, depositphotos.com/ua

Украина модернизировала "Нептун", которым била по, в частности, крейсеру "Москва" и поразила корабль россиян "Константин Ольшанский". Defense Express пишет о "совершенно новых возможностях" этой ракеты.

По мнению аналитиков, о "глубокой модернизации" противокорабельной ракеты указывает избрание для нее целей поражения - "Константин Ольшанский".

В статье говорится о вероятном увеличении дальности поражения "Нептуном" - с 280 км до 400 км.

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Кроме того, модернизированный вариант рассчитан для целей, которые находятся непосредственно в море, в бухтах или причалах.

Также аналитики предполагают, что у "Нептуна" появилась возможность распределять цели в одновременной атаке, что является сложной задачей для обеспечения результативного залпового огня. Иначе бы одновременный пуск "Нептунов" мог привести к одновременному попаданию ракет в один и тот же объект.

ПКР Нептун Украинская дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета. Предназначена для уничтожения кораблей водоизмещением до 5000 тонн, а также наземных целей, передает Википедия. Разработана Киевским конструкторским бюро Луч на основе советской ракеты Х-35, в разработке и производстве которой принимали участие предприятия Украины. Нептун отличается от Х-35 большим размером и большей дальностью, а также новой системой управления. Может применяться с кораблей, авиации и наземных пусковых установок. Ракета Нептун была принята Украиной на вооружение в августе 2020 года.

Константин Ольшанский - все, что известно о поражении корабля РФ

26 марта защитники Украины атаковали корабль "Константин Ольшанский" украинской ракетой "Нептун". Повреждения судна еще уточняются, но точно известно, что оно сейчас небоеспособно.

Однако самым массированным был удар по Крыму в ночь на 24 марта. В результате обстрела ВСУ были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", а также узел связи и объекты инфраструктуры Черноморского флота РФ.

Успешные атаки Сил обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Севастополе могут нанести серьезные проблемы для Черноморского флота РФ, подчеркнул спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

Он добавил, что связь является лишь одним из элементов, который могут потерять российские оккупанты в Крыму.

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