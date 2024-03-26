"Украина приближается к опасному периоду": Politico - о ситуации на фронте

Аналитики считают, что РФ может воспользоваться "окном" на фоне "нехватки живой силы и боеприпасов".

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Украина приближается к опасному периоду / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, 22 отдельная механизированная бригада

Украина приближается к самому опасному периоду с тех пор, как украинские защитники обороняли Киев в начале полномасштабного вторжения. Об этом сообщает Politico.

Страна якобы находится в угрожающей ситуации из-за жесткого дефицита боеприпасов на фронте и опасений властей усилить мобилизацию.

"Возникает вопрос: находится ли страна под угрозой потерять себя", – рассуждают в материале. видео дня

Регулярно отмечается, что Запад передает Украине оружие лишь столько, сколько необходимо для того, чтобы страна выдержала и не проиграла российскому диктатору. В то же время этого оружия недостаточно, чтобы выиграть эту войну.

"Я помню наш разговор в Пентагоне еще в апреле 2022 года, когда мы умоляли их начать обучать наших пилотов на самолетах F-16. Сейчас пилотов готовят с опозданием", — сказала депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Кроме того США так и не приняли решение о предоставлении Украине большого пакета военной помощи на сумму 60 миллиардов долларов. ЕС пытаются компенсировать колоссальный недостаток артиллерийских снарядов, но это происходит с невероятным опозданием.

"Украине отчаянно не хватает не только боеприпасов и оружия – всплеск патриотического запала, когда пункты вербовки были переполнены добровольцами, уменьшился, поскольку война продолжается уже третий год. Сейчас Украина пытается призвать людей на поле боя, которое пожирает ее солдат", – говорится в статье.

На Западе считают, что украинские власти якобы бояться усиливать мобилизацию из-за возможных политических последствий.

"Закон о мобилизации застрял в парламенте месяцами, поскольку Зеленский, парламент и Минобороны продолжают перекладывать ответственность. Но учитывая..., что Путин, как сообщается, планирует мобилизовать гораздо больше после своего фиктивного переизбрания, часы тикают", — предупреждают аналитики.

Польский военный эксперт Конрад Музыка считает, что для Москвы появилось окно возможностей на фоне "нехватки живой силы и артиллерийских боеприпасов", что "не позволит украинцам проводить эффективные оборонные операции".

Военная помощь Украине - последние новости по теме

Ранее сообщалось, что рассмотрение военной помощи Украине от США будет отложено – в The Hill назвали сроки. Этот вопрос будет отложен как минимум до 9 апреля. Председатель Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон сначала хочет сосредоточиться на утверждении общего бюджета США, а затем вернуться к международным вопросам.

Но после этого Джонсон пообещал не затягивать с помощью Украине. Приоритетом Конгресса США является согласование бюджета правительства на 2024 год. Поскольку этот вопрос уже почти решен, то к пакету помощи Украине перейдут уже в ближайшее время. Об этом заявил спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон. Он пообещал не медлить с международными вопросами.

Также ранее сообщалось, что Украина получит еще партию Leopard 2A4. Мадрид отремонтировал технику, которая десяток лет хранилась на складах Минобороны страны.

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