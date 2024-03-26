Обострение ситуации в Харькове: к чему Путин "готовит" город

Является ли усиление обстрелов Харькова признаком "подготовки" РФ к наступлению на город? РосСМИ пишут, что "да", но эксперты это опровергают.

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РФ продолжает убивать мирных жителей Харькова / Коллаж Главреда. Фото: ua.deposiphoto.com, ГСЧС

Российские оккупанты заметно усилили обстрелы Харькова. В связи с непрерывающимися воздушными атаками город вынужден жить по графикам отключения света и страдать от постоянных прилетов, в том числе, по жилым массивам. На фоне террора Харькова в России запустили "вброс" о якобы намерениях Путина в скором времени его захватить.

Главред собрал все подробности по взрывам в Харькове и прилетам за последние дни. Читайте в материале, какие цели враг преследует, обстреливая город, и к чему местным жителям следует готовиться.

Хронология обстрелов Харькова

Харьков - как прифронтовой город-миллионщик - страдает от обстрелов России с самого начала полномасштабного вторжения. Но за все это время город переживал и моменты условного "затишья".

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Россия возобновила мощные удары по городской инфраструктуре Харькова с конца февраля, в середине марта удары по украинцам достигли своего пока апогея.

Немногие помнят, но еще 1 марта президент Владимир Зеленский предупреждал пока не возвращаться в Харьков, так как у города нет полноценной противовоздушной защиты.

Как неоднократно отмечал эксперт Олег Жданов, Харьков особенно уязвим к ударам баллистических ракет С-300 и С-400, которыми враг активно пользуется.

Например, 20 марта РФ снова ударила по жилому дому в Харькове, вследствие чего погибли 5 человек.

Ситуация с обстрелами дошла до принудительной эвакуации детей из ряда населенных пунктов Харьковской области.

Как подытожил мэр Игорь Терехов, ВС РФ сосредоточенно бьют не только по энергетике, но и стараются убивать как можно больше гражданского населения беспилотниками и ракетами С-300. По его мнению, речь идет об изменении тактики оккупантов.

Что такое С-300? С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф). Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай. В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи. Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300. Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города. Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч). Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300 Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.

Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать. Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Без воды и света

22 марта во время воздушной атаки РФ на Украину оккупанты ударили по оставшимся работающим энергетическим объектам. В городе сразу же начались перебои со светом. Кроме того, из-за обесточивания насосных подстанций наблюдались проблемы с водоснабжением.

По словам городского главы Терехова, враг уничтожил все трансформаторные подстанции, но жителям потихоньку уже начали возвращать воду и свет. Степень разрушений критической инфраструктуры Терехов обозначил как "очень серьезные". Харьков живет в условиях сетевых отключений.

Жданов считает, что удары по объектам, обеспечивающим горожан водой и теплом, являются умышленными. Более того, можно говорить о проводимой Россией "политике" геноцида.

"Россияне просто "гасят" Харьков. Они знают, что в городе, несмотря ни на что, ещё большое количество населения, и, если оставить Харьков без электроэнергии и воды, это будет катастрофа, гуманитарная катастрофа. А это уже геноцид в чистом виде", - сказал эксперт.

Укрэнерго констатирует, что в Харькове сложилась самая тяжелая ситуация с электричеством.

Путин приказал захватить город?

По подсчетам ВСУ на март-месяц, в Харьковской области Россия удерживает более 100 тысяч своих солдат, из которых только 40 тысяч - штурмовые войска.

Харьковскую область враг обстреливает КАБами, минометами и кассетными боеприпасами.

На фоне общего обострения ситуации как в целом на Купянском направлении, так в частности и в Харькове, в российских СМИ вышла статья о якобы приказе Путина захватить Харьков в ближайшее время.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленконазвал публикацию вбросом. Эксперт подчеркнул, что для захвата такого большого города у РФ просто нет достаточного количества живой силы.

"Минимум 500 тысяч человек, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс человек. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова. Но вот в том-то и дело, что такого количества у оккупантов нет даже на временно оккупированных территориях в зоне боевых действий", - объяснил Коваленко.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Не сильно верят в большое наступление на Харьков и аналитики Института изучения войны. По их словам, окружение города было бы "чрезвычайно амбициозным проектом" Кремля. Ведь для этого россиянам нужны длительные передвижения по открытой местности, которых они не проводили с начала полномасштабного вторжения.

Как защитить Харьков от ударов

По мнению эксперта Олега Жданова, единственный в мире комплекс, который может создать защиту для Харькова, - Железный купол.

Но, поскольку Израиль не торопиться делиться своей разработкой с Украиной, пока реализуемым является только один метод - оттеснить оккупантов подальше от границы дальнобойными средствами поражения.

В предыдущей публикации Главреда уже обсуждалось, как защитить города-миллионщики. Например, Александр Коваленко отмечал, что среди оптимальных вариантов - Gepard, ЗСУ-23-4 "Шилка", 2К22 ЗРПК "Тунгуска", зенитно-ракетные Crotalе, Alvis Stormer, Стрела-10, "Оса", L3Harris VAMPIRE.

Материал подготовила: Яна Ставская

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