'Задыхаюсь, прощай': харьковчане рассказали, какие смс получили от близких после атаки РФ

В результате российского удара пять человек погибли, девять пострадали, а еще пятеро считаются пропавшими без вести.

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Родственники пострадавших и погибших рассказали, какими были последние сообщения близких / Коллаж: Главред, фото: Харьковская ОГА, скриншот из видео

Россияне атаковали Харьков в среду, 20 марта. В результате удара оккупантов по многоэтажке погибли пять человек, девять пострадали, еще пятеро считаются пропавшими без вести. Страшные сообщения и звонки получили родственники погибших и пострадавших харьковчан сразу после атаки россиян. Своими переживаниями они поделились в видео, которое распространилось в Сети.

"Задыхаюсь, прощай", - такое сообщение получила жена от мужа после российской ракетной атаки.

Друзья сразу приехали на место вражеского удара. По словам друга, мужчины нет среди раненых. На звонки он также не отвечает, его телефон находится вне зоны досягаемости.

видео дня

Дочь еще одной пострадавшей рассказала, что мать сразу после прилета позвонила ей.

"Мне очень тяжело... Она мне позвонила сразу после прилета. Я с ней разговаривала. Она говорила, что в нас попала ракета. Я горю дочь, я горю... Меня привалило, я не могу выбраться. Прости меня за все", - поделилась дочь.

К сожалению, пока о матери женщины ничего не известно.

Полиция Харьковской области сообщила, что оккупанты нанесли удар ракетой Х-59 по гражданскому объекту в Холодногорском районе.

"Это многоэтажка, которая используется в промышленных целях. В здании находятся производственные помещения и офисы предприятия. Это акт терроризма потому, что был совершен в то время, когда подавляющее большинство населения находится на рабочих местах. Удар нанесен с целью уничтожения мирного населения. На момент удара в помещении находилось около 10 человек. На объекте не было ни одного военного или военной техники", - заявил начальник ГУНП в Харьковской области рассказал Владимир Тимошко.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года до 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - председателем фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Ракетный удар по Харькову

Напомним, российские оккупанты атаковали Харьков в среду, 20 марта. В результате удара возник большой пожар и известно о многих пострадавших. Захватчики попали в предприятие - типографию, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции, повреждена восьмиэтажка.

Вечером россияне второй раз ударили по Харькову, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.

"Харьков второй раз за сегодня под ударом. В городе снова раздаются взрывы", - написал он.

Президент Украины отреагировал на ракетный удар по Харькову. Он отметил, что уже более двух лет Харьков и область подвергаются страшным российским ударам.

"Сегодня - очередной удар России по Харькову, ни на что не способен повлиять, кроме того, что Украина еще более принципиально и точно будет отвечать. От российской ракеты в Харькове сегодня пять человек погибли. Мои соболезнования всем родным и близким. Каждому раненому оказывается необходимая помощь. Но этого мало - все это должны осознавать. Харькову нужно достаточно систем ПВО", - сказал Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

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