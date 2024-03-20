В Харькове огромный пожар после "прилета": есть погибшие, под завалами могут быть люди

Повреждены 8-этажка и производственный цех. Уже известно о трех погибших и пятерых раненых. Под завалами могут оставаться люди.

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В Харькове огромный пожар после "прилета"/ коллаж: Главред, фото: pixabay, минобороны РФ

Российские оккупанты атаковали Харьков днем в среду, 20 марта. В городе есть попадания, там вспыхнул очень большой пожар.

В результате атаки страны-агрессора России есть пострадавшие. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

"В результате сегодняшнего удара по Харькову есть пострадавшие. Их количество и степень ранений уточняется. На месте "прилета" очень большой пожар. На месте работают все соответствующие службы и волонтеры", - рассказал Терехов. видео дня

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что под завалами могут оставаться люди.

"Оккупанты в очередной раз ударили по одному из районов Харькова. Под завалами могут быть люди. На месте работают все профильные службы. Информация уточняется", – отметил глава ОГА.

Он добавил, что оккупанты могут наносить повторные удары, и призвал жителей областного центра и области находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кто такой Игорь Терехов? Терехов Игорь Александрович - украинский чиновник, политик и деятель местного самоуправления. Городской голова Харькова с 11 ноября 2021 года. С 2015 года по 11 ноября 2021 года был депутатом Харьковского городского совета, с 2020 года - главой фракции партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", пишет Википедия.

Трое погибших и пятеро раненых

В результате "прилета" в Харькове уже известно о трех погибших и пятерых раненых. Враг обстрелял город около 13:00, сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

"Повреждены восьмиэтажка и производственный цех в Холодногорском районе. Пожар охватил более 1000 квадратных метров. Обычная типография, цех по производству мебели и лакокрасочной продукции. Среди раненых работники предприятия, двое из них в тяжелом состоянии. Продолжается спасательная операция и тушение пожаров. К сожалению, оличество жертв и пострадавших может быть больше. Находитесь в укрытиях – сохраняется угроза повторного обстрела", – отметил Болвинов.

Скорая помощь на месте удара по Харькову/ Facebook Болвинов

Удары ракетами и дронами по Украине

15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли также фельдшер и спасатели. Во время вражеских атак в этот день погиб 21 человек.

17 марта сообщалось, что в Николаеве два "прилета" – РФ ударила ракетами по югу Украины. Повторный удар по Николаеву был нанесен через около 5 минут после первого.

Вечером 17 марта враг ударил по Конотопу и Сумах – там прогремели мощные взрывы. Российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры на Сумщине.

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