В Николаеве два 'прилета': РФ ударила ракетами по югу Украины

Оккупанты ударили ракетами по Николаеву, есть два прилета. Повторный удар по городу был нанесен через около 5 минут после первого.

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РФ ударила ракетами по югу Украины/ коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua, открытые источники

Российские оккупанты в воскресенье, 17 марта, нанесли удар по Николаеву.

В городе есть два "прилета". Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram.

"Был прилет по Николаеву. С места что прилетело по Одессе. И повторный пуск такой же", – написал Ким в 14:02.

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Уже через 5 минут он уточнил, что по городу был еще и второй "прилет".

Ким уточнил, что город обстреливают баллистическими ракетами.

Ракетный удар оккупантов по Николаеву/ скрин Telegram Виталий Ким

5 человек пострадали

Глава ОВА позже сообщил, что в Николаеве по состоянию на 14:55 известно о пяти пострадавших в результате атаки.

Повреждено много частных домов

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что былио повреждено много частных домов и автомобили. Также он подтвердил информацию о пяти пострадавших.

"Сейчас ситуация такова. Повреждено много частных домов – окна, крыши. Повылетали окна и в квартирах. Повреждены автомобили. 5 человек получили ранения. Более подробные цифры сообщу после того, как обследуем район прилетов", – написал Сенкевич.

Кто такой Виталий Ким? Виталий Александрович Ким – украинский предприниматель и политик корейского происхождения. С 25 ноября 2020 года – председатель Николаевской областной государственной администрации, пишет Википедия.

Напомним, около 14:00 в Воздушных силах ВСУ сообщали об угрозе применения российскими оккупантами баллистического вооружения.

Угроза ударов баллистикой/ скрин Telegram Воздушные силы Украины

Удары ракетами и дронами по Украине

В ночь на 15 марта в Украине раздавались взрывы. Вражеские дроны залетели через Винницкую область в Житомирскую и Хмельницкую. Позже они изменили вектор движения и направились в Староконстантинов. Позже стало известно, сколько целей сбили силы ПВО во время вражеской атаки.

15 марта РФ нанесла ракетный удар по Одессе. Город обстреляли баллистическими ракетами "Искандер". После первого "прилета" на место происшествия приехали медики, спасатели и правоохранители. В этот момент оккупанты ударили по тому же месту во второй раз. Известно, что в результате ракетного удара погибли также фельдшер и спасатели. Во время вражеских атак в этот день погиб 21 человек.

Также в ночь на 17 марта РФ массированно атаковала Украину дронами и ракетами. Удалось сбить не все дроны. В результате вражеской атаки были попадания в два агропредприятия.

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