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Кущ сказал, как удержать экономику Украины: "Должна быть модель, вдвое эффективнее российской"

Алёна Воронина
20 марта 2024, 10:39
Нам не надо полагаться лишь на помощь Запада, а стоит построить такую экономическую модель, которая поможет самим удерживать страну на плаву, говорит экономист.
Деньги, Алексей Кущ
Экономист сказал, как удержать экономику Украины/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, Facebook Алексей Кущ

Украина должна выстраивать собственную эффективную экономическую модель роста, а не полагаться только на помощь от западных стран.

Нам нужна своя модель развития, которая будет адаптирована к нашим национальным условиям и экономике. И она должна быть как минимум вдвое эффективнее российской, чтобы мы могли противостоять стране-агрессору России. Такое мнение высказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ в интервью Главреду.

"Я всегда исхожу из простой позиции, что нам не нужно ждать, что противник совершит ошибку, как и не нужно полагаться на то, что с помощью санкций за нас всё сделают западные партнеры. Нам нужно выстраивать собственную эффективную экономическую модель роста", – сказал Кущ.

По его словам, Украине нужна та самая модель экономики, которая самовосстанавливается. Он отметил, что нам нужно обеспечивать эффект мультипликатора при государственных инвестициях.

"При применении государственных стимулов роста нам нужен эффект акселератора ВВП, чтобы он постоянно увеличивался, чтобы увеличивались реальные доходы населения, в частности реальный располагаемый доход населения. Нам нужны темпы экономического роста 7-8 процентов в год, промышленная политика, направленная на развитие промышленности, в частности военно-промышленного комплекса. Нам нужно создание высокооплачиваемых рабочих мест. Нам нужно повышать добавленную стоимость в структуре нашей экономики, экспортировать не сырье, а добавленную стоимость и продукцию с добавленной стоимостью", – отметил экономист.

Также он добавил, что нам нужна качественная монетарная политика Национального банка, направленная на то, чтобы обеспечивать экономику дешевыми кредитными ресурсами.

"А не то, что происходит сейчас, потому что та политика Национального банка направлена на подавление экономики и экономических процессов внутри", – высказал мнение Кущ.

Он отметил, что наше государство скатились к простейшим сырьевым циклам – если раньше мы хотя бы наряду с зерном экспортировали металл, то сейчас мы скатились к экспорту железной руды.

"То есть это полная экономическая деградация упрощение экономического профиля. А нам нужно наоборот повышать экономическую сложность, потому что страна, которая экспортирует железную руду, не будет иметь высокоразвитой промышленности и ВПК, потому что экспорт железной руды означает, что внутри эта руда не превращается в металл. Соответственно, этот металл не превращается потом в машиностроение, снаряды, танки или бронемашины", – сказал экономист.

Смотрите интервью Алексея Куща Главреду об экономике РФ:

Он подчеркнул, что мы должны создать свою экономическую модель. При этом такая модель должна быть примерно в 2 раза эффективнее, чем российская, чтобы мы могли эффективно противостоять стране-агрессору России. Ведь у РФ есть больше ресурсов – и в демографическом потенциале, и в природном, и в экономическом.

"В 2022-2023 годах мы компенсировали диспаритет за счет внешней финансовой помощи. То есть этот дефицит в потенциале между нами и Россией мы компенсировали за счет примерно 40 миллиардов долларов, которые нам давали наши западные партнеры на покрытие бюджетного дефицита и еще примерно такой же суммы в виде военных поставок. А нам нужно, чтобы мы эти деньги могли формировать в значительной степени самостоятельно. Фактор внешней помощи останется, как в том же Израиле, но в Израиле он не является критическим фактором внешней помощи. И за счет этого Израиль и сохраняет свою независимую политику", – объяснил экономист.

Кущ отметил, что нам нужна своя адаптированная к нашим национальным условиям и экономике модель развития, и она должна быть как минимум вдвое эффективнее российской.

Кто такой Алексей Кущ?

Алексей Кущ - финансовый аналитик, экономический эксперт. Живет в Киеве, работает в аналитическом центре "Объединенная Украина". Автор аналитических публикаций, активно ведет блог на своей странице в Facebook. Бывший советник президента Ассоциации украинских банков.

Помощь Украине от Запада

Ранее сообщалось, что Польша и Германия запускают важный проект – они создадут коалицию бронетехники для Украины. Министр обороны Германии призвал союзников усилить украинские наступательные и оборонительные возможности с помощью снарядов и другого вооружения.

Также Писториус анонсировал пакет помощи ВСУ и сказал, будут ли в нем Taurus. По словам главы Минобороны Германии, есть прогресс в направлении боеприпасов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, когда Украина получит боеприпасы. Украинские военные получат артиллерийские снаряды и их количество будет достаточным. Это будет возможно благодаря инициативе Чехии, отметил он.

Напомним, сенатор США назвал условие, при котором ВСУ смогут пойти в наступление в 2025 году. Дополнительная помощь от США кардинально не изменит ситуацию на поле боя, но поможет украинским военным медленно оттеснять оккупантов, говорит сенатор Рид.

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война в Украине экономика вторжение России Алексей Кущ
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