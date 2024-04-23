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Консульских услуг не будет: введены жесткие ограничения для мужчин за рубежом

Ангелина Подвысоцкая
23 апреля 2024, 00:31
Ограничения вводят в дипломатических учреждениях с 23 апреля.
паспорт, военный билет, посольство
Мужчины призывного возраста не смогут воспользоваться консульскими услугами / Колаж: Главред, фото: УНИАН

Украинцы не смогут воспользоваться консульскими услугами дипломатических учреждений. Речь идет о мужчинах в возрасте от 18 до 60 лет. Об этом заявляет ZN.UA со ссылкой на письмо за подписью первого заместителя министра иностранных дел Андрея Сибиги.

С 23 апреля мужчины смогут только оформить документы для возвращения в Украину.

"С учетом пунктов 6 и 16 части первой статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", в связи с продолжающейся широкомасштабной вооруженной агрессией РФ против Украины, с целью недопущения избежания избежания гражданами Украины обязанности по урегулированию вопроса воинского учета территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и наличия военно-учетных документов поручаю с 23.04.2024 временно приостановить совершение консульских действий по заявлениям граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет", - говорится в письме за подписью Сибиги.

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Соответствующее распоряжение будет действовать до получения дополнительных разъяснений по применению положений закона об усилении мобилизации, который вступит в силу в мае.

Пункты 6 и 16 статьи 8 Закона Украины "О правовом режиме военного положения", на которые ссылается МИД, предусматривают:

6) устанавливать в порядке, определенном Кабинетом Министров Украины, особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств;

16) запрещать гражданам, состоящим на воинском или специальном учете в Министерстве обороны Украины, Службе безопасности Украины или Службе внешней разведки Украины, менять место жительства (место пребывания) без разрешения военного комиссара или руководителя соответствующего органа Службы безопасности Украины или Службы внешней разведки Украины; ограничивать прохождение альтернативной (невоенной) службы.

Мобилизация в Украине - последние новости

2 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №9281, который снижает мобилизационный возраст украинцев с 27 до 25 лет. Нынешние воины Сил обороны Украины нуждаются в замене молодыми украинцами, которые лучше ориентируются в технологиях современной войны, прокомментировал глава государства.

Согласно новому закону о мобилизации, осужденные смогут попасть в ряды ВСУ по личному согласию и согласованию с командирами частей. Будут проверять их физическое здоровье и психическое состояние.

Также Кабмин разрабатывает новые наказания для уклонистов. По словам министра юстиции Дениса Малюськи, кроме ограничения прав на управление транспортными средствами, для военнообязанных могут ввести ограничения на предоставление административных услуг.

При этом из правительственного законопроекта о мобилизации исключили положения о демобилизации и ротации военнослужащих. Правительство должно разработать в течение 8 месяцев новый закон с соответствующими положениями для представления в парламент.

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин подчеркнул, что армия уже имеет проблемы с кадрами, а демобилизация может их углубить.

"Я один из тех военных, который с удовольствием на следующий день после окончания войны сразу вернусь домой, к своим гражданским делам. Однако пока идет война мы не можем себе позволить такой роскоши как демобилизация", - сказал он.

мобилизация инфографика
Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине

Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации.

В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет.

24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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