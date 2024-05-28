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В Украине жестко ответили на упреки Путина о "нелегитимном" Зеленском

Яна Ставская
28 мая 2024, 23:04
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Спикер ВР Руслан Стефанчук поставил на место российского диктатора.
В Украине жестко ответили на упреки Путина о 'нелегитимном' Зеленском
В России все еще надеются на "мирные переговоры" с Украиной / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Фейсбук Руслана Стефанчука

Спикер парламента Руслан Стефанчук ответил на пропагандистские упреки российского так называемого президента Владимира Путина, что Владимир Зеленский, мол, не является легитимным лидером Украины.

Сегодня днем Путин, отвечая на вопрос своей ручной прессы, заявил, что отныне считает "легитимным лидером" Украины не Зеленского, а Верховную Раду и ее руководителя, то есть Руслана Стефанчука.

"По предварительной оценке, единственной легитимной властью является парламент и спикер Рады", - начал Путин.

видео дня

Российский диктатор "рассуждал", как Украине надо было провести президентские выборы в условиях войны с Россией согласно Конституции.

Также нелегитимный глава Кремля продолжил свое выступление в стиле "хозяев" США и Европы в Украине.

Спикер Рады Руслан Стефанчук иронично похвалил Путина за осведомленность статей Конституции, однако объяснил, почему российская пропагандистская машина снова не права.

"Рекомендовал бы любознательным читателям осваивать текст нашей Конституции не выборочно и обратить внимание на часть 1 статьи 108: "Президент Украины исполняет свои полномочия до вступления на пост новоизбранного Президента Украины". В демократических обществах это называется непрерывностью власти. Но эта "непрерывность" не в российском (как "пожизненность"), а в нормальном, демократическом и безопасностном понимании. Поэтому Президентом Украины есть и до завершения военного положения будет оставаться Владимир Зеленский. И все это, согласно Конституции и законам Украины", - подчеркнул Стефанчук.

Провозглашенные сегодня российские нарративы Стефанчук назвал "настолько же предсказуемыми, насколько и бессмысленными".

Выборы президента России 2024 года

Президентские выборы в РФ состоялись с 15 по 17 марта 2024 года. Глава государства избирался на шесть лет, то есть до 7 мая 2030 года.

Инаугурация избранного президента была запланирована на 7 мая 2024 года.

Окончательные итоги подвела Центральная избирательная комиссия 21 марта. Согласно результатам выборов, Владимир Путин набрал рекордное для российских президентских выборов абсолютное и относительное количество голосов (более 76 млн голосов и 87,28% при рекордной явке 77,49%).

Аналитики Института изучения войны считают, что российский диктатор Владимир Путин попытается использовать свою "победу с рекордным результатом" на так называемых выборах президента РФ как предпосылку для затяжной войны в Украине.

Формула мира Зеленского - Россия пытается усадить Украину за стол переговоров

В последнее время участились заявления российских политиков по поводу якобы готовности к "мирным" переговорам с Украиной. Правда, и это подтверждают иностранные эксперты и военные, Москва нацелена на затяжную войну в любом случае - просто пытается взять передышку.

В ответ Украина инициировала этим летом саммит мира в Швейцарии, где презентуют "формулу" Зеленского. Но, по словам президента, Кремль готовит новые спецоперации, в том числе психологические, чтобы сорвать мероприятие.

Тем временем на Западе не утихают споры насчет того, разрешать ли Украине наносить удары по территории России западным оружием.

Формула мира Зеленского

Формула мира Украины – инициатива Владимира Зеленского, направленная на завершение развязанной Россией войны политическим путем.

Она предусматривает восстановление территориальной целостности Украины на основе Устава ООН, полный вывод российских войск с территории украинского государства, фиксацию результатов окончания войны и другие пункты.

Чтобы реализовать план, Украина проводит переговоры со странами Запада и Глобального Юга с целью проведения саммита, в рамках которого мир должен утвердить инициативу в качестве базового плана окончания войны.

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