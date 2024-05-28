Будут ли отключения света в Украине 29 мая: в 'Укрэнерго' ответили

В среду, 29 мая, для населения и промышленности не будут применять почасовые графики отключения электроэнергии. Об этом сообщило "Укрэнерго".
"29 мая отключения не прогнозируются", - говорится в сообщении.
В то же время в "Укрэнерго" отметили, что в случае, если ситуация в энергосистеме Украины изменится, то о применении ограничений в потреблении электроэнергии сообщат дополнительно.
Удары России по Украине и отключения света
С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.
Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.
Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.
Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.
Отключение света в Украине - последние новости
Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.
Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.
В субботу, 25 мая, "Укрэнерго" планировало отключать электроэнергию потребителям только на 2 часа - с 20:00 до 22:00. Однако время ограничений продлили до 24:00. А уже в воскресенье, 26 мая, электроэнергию украинцам не выключали.
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