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Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию

Руслана Заклинская
27 мая 2024, 12:01
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Повышение тарифов поможет сократить долги на рынке и улучшит финансовое положение энергетических компаний, рассказал Владимир Омельченко.
Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию
Повышение тарифов на свет может привести к еще большим отключениям / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

После повышения тарифов на свет, ограничения энергоснабжения для украинцев могут стать еще сильнее. Больше всего их почувствуют жители Киева. Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в материале РБК-Украина.

Повышение тарифов откроет возможность для финансирования ремонтов государственных электростанций, что, в свою очередь, поможет обеспечить украинцев электроэнергией как сегодня, так и во время зимы. Сейчас дефицит уже привел к введению графиков отключений, но они применяются преимущественно в пиковые часы, а не круглосуточно.

Омельченко рассказал, что повышение тарифов не только поможет сократить долги на рынке, но и улучшит финансовое положение энергетических компаний. Это не означает, что восстановление мощностей будет быстрым, но процесс будет ускорен.

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В то же время существует риск того, что после повышения тарифов ограничения энергоснабжения станут еще сильнее. Это связано с летним сезоном, когда ремонтные работы из-за жаркой погоды дорожают и увеличивается потребление света.

"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - подчеркнул Омельченко.

По его словам, жители Киева, вероятно, больше всего почувствуют будущие ограничения света. Определение лимитов пока не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице достаточно, и которая иногда работает на всю страну. Это привело к тому, что на прошлой неделе ограничения энергоснабжения в Киеве были больше, чем в среднем по стране.

Однако правительство в настоящее время работает над разработкой справедливых графиков для всех областей.

Кто такой Владимир Омельченко

Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.

Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.

В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;

1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;

1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;

2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;

с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.

Отключение света в Украине - новости по теме

Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.

Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.

Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.

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