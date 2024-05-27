Украинцам могут чаще выключать свет: почему новые тарифы усложнят ситуацию

После повышения тарифов на свет, ограничения энергоснабжения для украинцев могут стать еще сильнее. Больше всего их почувствуют жители Киева. Об этом рассказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в материале РБК-Украина.
Повышение тарифов откроет возможность для финансирования ремонтов государственных электростанций, что, в свою очередь, поможет обеспечить украинцев электроэнергией как сегодня, так и во время зимы. Сейчас дефицит уже привел к введению графиков отключений, но они применяются преимущественно в пиковые часы, а не круглосуточно.
Омельченко рассказал, что повышение тарифов не только поможет сократить долги на рынке, но и улучшит финансовое положение энергетических компаний. Это не означает, что восстановление мощностей будет быстрым, но процесс будет ускорен.
В то же время существует риск того, что после повышения тарифов ограничения энергоснабжения станут еще сильнее. Это связано с летним сезоном, когда ремонтные работы из-за жаркой погоды дорожают и увеличивается потребление света.
"Поэтому дефицит в системе увеличится и может быть особенно большим уже в июле. И сроки отключений могут серьезно увеличиться", - подчеркнул Омельченко.
По его словам, жители Киева, вероятно, больше всего почувствуют будущие ограничения света. Определение лимитов пока не учитывает наличие критической инфраструктуры, которой в столице достаточно, и которая иногда работает на всю страну. Это привело к тому, что на прошлой неделе ограничения энергоснабжения в Киеве были больше, чем в среднем по стране.
Однако правительство в настоящее время работает над разработкой справедливых графиков для всех областей.
Кто такой Владимир Омельченко
Владимир Омельченко - директор энергетических программ Центра Разумкова.
Автор более 50 научных и публицистических работ. Участвовал в разработке и осуществлении международных энергетических проектов и научных исследованиях международной энергетической политики.
В 1992-1996 г. работал на различных должностях в области машиностроения;
1997-1998 - главный специалист отдела нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности министерства экономики Украины;
1998-2003 - НАК "Нафтогаз Украины", возглавлял направление транспорта нефти;
2004-2007 - главный консультант Национального института проблем международной безопасности СНБО Украины;
с февраля 2007 г. - эксперт Центра Разумкова, с 2013 года - директор энергетических программ.
Отключение света в Украине - новости по теме
Напомним, 14 мая в Украине зафиксировали серьезный дефицит электроэнергии из-за российских обстрелов и роста потребления. Тогда энергетики впервые в этом году ввели аварийные отключения света во всех регионах Украины, которые применяют и по сей день.
Потепление снизило потребление, но полностью избежать отключений пока не удастся, отметил глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Вероятно, отключения будут и летом, и осенью, пока система не восстановится.
Как сообщал Главред, Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) подверглись разрушениям на 80% в результате российских атак, сообщил технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый. Их восстановление займет 1,5-2 месяца, но самая большая проблема - это уничтоженное и дорогостоящее оборудование.
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