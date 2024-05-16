Россия разрушила две мощнейшие ТЭС почти на 80%: в Центрэнерго бьют тревогу

В Центрэнерго назвали сроки ремонта производственных мощностей ТЭС.

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РФ прицельно бьет по энергоинфраструктуре / Коллаж: Главред, фото: google.com/maps, Telegram

Трипольская ТЭС (Киевская область) и Змиевская ТЭС (Харьковская область) в результате российских атак разрушены на 80% , сообщил в эфире Киев24 технический директор "Центрэнерго" Евгений Гарькавый.

Разборка завалов в результате прилетов займет до 1,5-2 месяца, прогнозирует он.

"Враг нанес просто безжалостные удары по нашим предприятиям, электрическим станциям. На сегодня значительная часть здания машинного зала просто разрушена, а это тысячи тонн железобетона, которые надо своевременно расчистить и не навредить в целом оборудованию", - пояснил Гарькавый.

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Он добавил, что практически 80% сооружений этих ТЭС пострадали и подлежат восстановлению. Однако больше всего вопросов вызывает оборудование.

"Врагом были нанесены прицельные удары, уничтожено дорогостоящее оборудование. Кроме того, это еще и оборудование длительного срока изготовления. Поэтому на сегодня нам нужна помощь наших партнеров", - сказал Гарькавый.

"Центрэнерго" уже ведет переговоры со странами Европы по поставкам оборудования.

"Есть станции ЕС, которые имеют оборудование (генераторы, трансформаторы, турбины), которое подойдет нам на замену. И мы уже тесно сотрудничаем со странами Балтии и другими странами ЕС", - отметил представитель компании.

Удары России по энергетике - главное

С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС.

Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей.

Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км.

Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Трипольская ТЭС - что о ней известно Трипольская тепловая электрическая станция - самая мощная электростанция в Киевской области. Предприятие является крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области, пишет Википедия. Предприятие занимает площадь 281,3 га и расположено на Днепровском побережье в 13 км к югу от Киева, вблизи села Триполье. Городом-спутником Трипольской ТЭС является город Украинка с населением около 16 тысяч человек.

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